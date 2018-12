Rezultati inspekcijskog nadzora u Metkoviću: Evo koga smatraju odgovornim za smrt dječaka (9)

Autor: Dnevno.hr

Prema neslužbenim no vrlo pouzdanim informacijama Slobodne Dalmacije, inspekcijski nadzor Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva i Povjerenstva Hrvatske liječničke komore (HLK) koji se od ponedjeljka do utorka prijepodne obavljao u DZ Metković, Hitnoj pomoći Metković i KBC-u Split, a sve zbog smrti 9-godišnjaka, koji je 11. prosinca preminuo u KBC-u Split, završio je.

Kako se doznaje, po nalazu inspekcije liječnici u DZ Metković i Hitnoj pomoći u Metkoviću nisu prepoznali kliničku sliku teško bolesnog djeteta. Na teret im se stavlja i transport dječaka iz Metkovića prema KBC-u Split, koji je po mišljenju inspekcijskog nadzora bio neodgovarajući, odnosno nisu dijete pripremili za medicinski transport.

Također, inspekcijski nadzor je utvrdio da su liječnici posljednje jutro života Gabrijela, njega i njegovog oca “šetali” od pedijatrijske ambulante do ambulante Hitne pomoći.

No, da bi nalaz inspekcije bio potpun trebati će pričekati obdukcijski nalaz te će se nakon njegovog “proučavanja” donijeti potpuni i konačni zaključak istrage.

Također doznaje se da Stručno povjerenstvo ministarstva zdravstva i Povjerenstvo HLK nemaju nikakav prigovor na postupanje i rad djelatnika KBC-a Split, Klinike za pedijatriju koji su nažalost Gabrijela primili u bolnicu kada je već bilo kasno da bi mu spasili život, piše Slobodna.

Puno prije zaključka inspekcije pod povećalom javnosti se našla Hitna pomoć u Metkoviću koja je dječaka dvaput vratila kući, a posebno nakon izjave njezine voditeljice koja je sve pripisala lošoj sudbini. Ministar danas to nije htio komentirati.

“Otišao je s ovog svijeta dječak koji je do prije deset dana bio zdrav. To je ono što je dominantno i što nas sve drži, svi smo pod tim dojmom, a izjave pojedinaca? Što ću komentirati, svatko neka odgovara za ono što je rekao i što je radio”, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Da je liječnicima u nedjelju navečer, kada je Gabriela otac doveo na pregled, bio dostupan laboratorij za analizu krvi, dječak bi možda bio živ. Ali privatni laboratorij u Domu zdravlja Metković ne radi nedjeljom i to ne zbog toga što ne mogu pronaći kadar ili financijska sredstava.

“Stručnjaka imamo dovoljno u Hrvatskoj, 500 magistara laboratorijske dijagnostike ali, nažalost, nemaju pristupa tržištu rada, a i radi se i o jeftinom aparatu koji košta 10 000 kuna”, kazala je mag. Ljiljana Šunjić iz Doma zdravlja Ploče.

A nemaju pristup jer im Hrvatska ne priznaje diplome iako im je sama financirala školovanje. U ostatku Europe te diplome vrijede. Jednako tako, sam uređaj za testiranje krvi u Domu zdravlja, zbog jednog zakonskog propisa, ne mogu koristiti sami pedijatri. “Kad se pokrene aparat, za četiri i pol minute pretraga je gotova”, kazala je Šunjić.

U Gabrielovu slučaju, ovisno o tome gdje je službenik laboratorija uživao u slobodnoj nedjelji, pretraga bi, da ju je liječnik i naručio, vjerojatno trajala više sati. Da je uređaj koji košta kao malo bolji televizor bio pri ruci možda bi se i dječaku, barem iz preventivnih razloga, testirala krv te tako i spasio život.

O ovom slučaju u RTL-u Danas govorio je i predsjednik Mosta i potpredsjednik Sabora Božo Petrov.

Imali ste jednu poprilično jeftinu ideju i inicijativu koja je išla za poboljšanje kvalitete liječenja u dolini Neretve. Koja je to bila ideja, kada ste došli na nji i kome ste je predložili?

U ovakvim tragičnim situacijama poprilično je nebitno tko je što i kada predlagao. Bitno je moliti da nam omoguće da imamo jednako pravo i mogućnost liječenja bez obzira u kojim krajevima Hrvatske živimo. Kada smo bili u izvršnoj vlasti pokrenuli smo inicijativu da ljudi iz doline Neretve koji su životno ugroženi mogu u roku 20 minuta imati kvalitetnu skrb tako da s vozilom Hitne pomoći dođu u mostarsku bolnicu.

Zašto ideja nije realizirana?

Kada smo to predlagali, s tim se složio i ravnatelj KB Mostar i ministar Kujundžić. Neću govoriti o razlozima zašto to u godinu i pol dana nije do kraja realizirano. Mogu ih samo zamoliti da daju sve od sebe kako bi se to realiziralo. Postoji “zlatni sat”, ljudi koji su u mogućnosti u prvih sat vremena dobiti liječenje, imaju ogromnu šansu za preživjeti.

Kakvo je stanje u Domu zdravlja Metković?

Neću to analizirati. Neka institucije odrade svoj posao. No, mogu ponovno uputiti apel da nam se da mogućnost da se liječimo kao što to imaju stanovnici u nekim drugim krajevima Hrvatske. U ovom trenutku, Metković i dolina Neretve su izolirani.

Osjećate li dio odgovornosti za takvu situaciju jer ste ranije bili na vlasti u Metkoviću, a i sada je MOST u Županijskoj skupštini i u Gradskoj skupštini, a bili ste i predsjednik Sabora, a sada ste potpredsjednik. Je li dio odgovornosti na vama i Mostu?

Mi smo se zaista trudili, dao sam sve što se moglo dati u tom trenutku, da bi ljudi u dolini Neretve imali kvalitetnije liječenje. Imali smo amandmane i borili se i kroz tu incijativu da ljudi imaju mogućnost liječenja. Nadam se samo da će nakon ovoga oni koji obnašaju dužnosti shvatiti zašto je bila ta inicijativa.

Napomenimo i da će se sutra zbog smrti dječaka u 15 sati održati prosvjed u Metkoviću.