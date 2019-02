REKORDNO TOPAO POČETAK VELJAČE: Visoke temperature se nastavljaju

Autor: Dnevno

Svojevrsno proljeće u veljači u mnogim će hrvatskim krajevima biti i u nedjelju, ali uz ipak malo nižu temperaturu zraka od subotnje, kada su čak i jutarnje vrijednosti niže od 5 °C bile rijetko, većinom u gorju, a poslijepodnevne su bile uglavnom između 13 i 18 °C – štoviše, u Daruvaru, Goricama i Sisku čak 19 °C – pa je ovo u većini Hrvatske jedan od najtoplijih početaka veljače u znanoj povijesti. Zanimljivo je spomenuti kako je u Zagrebu, primjerice, bila rekordno visoka temperatura na drugi dan veljače, i to ne samo od 1949. godine u Maksimiru, gdje je prema još neslužbenim podacima u subotu izmjeren 17,1 °C, nego i na Griču, gdje je izmjereno 16,6 °C – kao nikada na toj meteorološkoj postaji DHMZ-a drugog dana veljače od 1881. godine, od kada postoje podaci najviše dnevne temperature zraka, piše HRT u svojoj prognozi za nedjelju.

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo oblačno s povremenom kišom, koje će biti češće sredinom dana i poslijepodne. Puhat će većinom slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, uz koji će jutro biti još toplije od subotnjega, uz najnižu temperaturu zraka od do, a relativno će toplo, ipak manje nego u subotu, biti i poslijepodne, uz najviših od do.

U središnjoj će Hrvatskoj također danju biti manje toplo nego u subotu, no i dalje uz vrijednosti više od uobičajenih za početak veljače. Mjestimice će biti kiše – posebice u noći i ujutro, a zatim će biti i sunčanih razdoblja, no i dalje uz mogućnost sporadičnih oborina, pri čemu će navečer uz zahladnjenje u gorju padati susnježica i snijeg.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimične će kiše, često i obilne, biti u noći i ujutro, a zatim samo rijetko. U noći na ponedjeljak, uz pad temperature zraka, u gorju su mogući susnježica i snijeg. Vjetar će oslabjeti i na sjevernom će Jadranu prema večeri zapuhati bura.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije dan će početi jakim pljuskovima s kojima će lokalno pasti i obilnija kiša, a poslijepodne će se naoblaka smanjivati pa će biti i sunčanih razdoblja. Jako i olujno jugo će slabjeti te okretati na južni i jugozapadni vjetar, pri čemu će se i more smirivati.

Na jugu Hrvatske prijepodne kišovito i vjetrovito. Lokalno će pasti obilnija kiša, a jugo će prijepodne još biti jako i olujno i more s njim i uzburkano. Poslijepodne postupno smirivanje, donose prognostičari DHMZ-a za HRT.