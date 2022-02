REKONSTRUKCIJA? NE, REMONT! Petrov: ‘Horvat koji je u pritvoru izgleda kao vanzemaljac po sposobnosti nasuprot Čuraja’

Autor: Dnevno.hr

Klub zastupnika Mosta u utorak je u saborsku proceduru predao zahtjev za raspuštanje Sabora i prijevremene izbore te najavio pokretanje opoziva tri člana Vlade: Tomislava Ćorića, Borisa Miloševića i Josipa Aladrovića.

“Postoji korespondencija koja pokazuje tko je sve osim uhićenog Horvata umočen. Svaka bi normalna država otišla na prijevremene izbore. Ne znam na koji način imaju obraza pričati o rekonstrukciji Vlade”, rekao je mostovac Božo Petrov za N1, dodavši da je raspisivanje izbora jedini pošteni potez koji se u ovom trenutku može dati građanima. Naglasio je da ovo nije dokaz da je naše pravosuđe neovisno, ovo je samo koliko toga leži ispod, koliko toga će kao gejziri provaliti.

“Potpuno mi je svejedno je li krao Plenković ili osoba od Plenkovićevog povjerenja. On je odgovoran, on je jamčio za te ljude. Ako sam doveo te ministre, ja jamčim za njih i njihov propust je moj propust. Danas vidimo da on i dalje to brani, da brani potpredsjednika Miloševića”, komentirao je Petrov.

Što se tiče izbora HNS-ovog Stjepana Čuraja za novog ministra graditeljstva, rekao je ako se odustane od njega, svatko nakon će izgledati kao bingo.

“Čovjek nema apsolutno nikakve veze s time osim što je koalicijski partner. Darko Horvat koji je u pritvoru izgleda kao vanzemaljac po sposobnosti nasuprot Čuraju”, istaknuo je Petrov.

Ponovio je kako imamo situaciju u kojoj je više vladinih dužnosnika u pritvoru te da to nije normalno. “Imate Ćorića, Aladrovića, Horvata, Miloševića… To je rekonstrukcija? Ne, to je remont, to je gašenje.”