‘REĆI ĆU VAM ZAŠTO SAM GOLIŠAVA’: Zastupnica otkrila kako provodi godišnji pa poslala poruku: Da takve kao Zekanović pošaljem k vragu

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnici su na podužem godišnjem odmoru o kakvom većina građana može samo sanjati.

Jedna je poznata zastupnica otkrila kako ona provodi ljetni odmor.

Dalija Orešković iz stranke Centar odgovara na pitanje kako kako saborski zastupnici provode ljetnu stanku u kojoj nema zasjedanja Hrvatskog sabora.





“U mom slučaju, nema nikakvih spektakularnih niti luksuznih događanja. Nije ih bilo niti prije politike, i to ne zbog financijskih mogućnosti, već zbog toga što naprosto imam drugačije životne potrebe i afinitete. Djeca su na moru, u obiteljskoj rodnoj kući, a ja u Zagrebu čitam knjigu koju mi je svojevremeno, s puno pažnje iz antikvarijata poklonio njihov djed, Slaven Letica. Iako nismo politički slično razmišljali, cijenio je i simpatizirao neke moje karakterne osobine, pa čak i one koje su za ugodan život, a osobito u politici, nepoćudne i nezgodne, jer su „neprilagođene“ za ustaljena očekivanja konformističke okoline. Uostalom, zato mi je i poklonio ovu knjigu”, piše Orešković na Facebooku te dijeli odlomak koji ocrtava ono što misli da bi politika trebala biti, ali daleko smo od mentalnog sklopa i poruka čovjeka kojeg nazivamo Ocem domovine.

Radi se o Izabranim spisima Ante Starčevića.

„Ne stoji Starčević osamljen samo u tom pravcu. I po ostalim duševnim svojstvima luči se on od svojih suvremenika, kao što se od njih odvaja načinom života i razmišljanja. U svemu je samonikao. Nigdje ne priznaje uzora. Ne klanja se nikomu do li samu razumu. Vlastito razmišljanje smatra Starčević preduvjetom svakog uspjeha, pa i političkog. Suvremeno načelo vodstva i autoritativnog sustava ne bi bilo u skladu s njegovim ukusom, on u tom smislu nije moderan. Evo kako se žestoko obara na nekoga anonimnog dopisnika radi izraza o slijeđenju: „Najstrašnije su vam rieči, da ćete mene „sliediti“. Ako trebate gončina, tražite si ga drugdje: ja niti koga vodim, niti gonim. To je glavna nesreća Hrvata, da se drže ljudi, a ne načela, programa. Stoga je ovaj narod tako često izdan i prevaren, i vaza mu stvari drugačije izpadaju negoli je on očekivao. Tko sam za se ne mari, čemu da se nada od drugih? Koga nose tuđe noge, neka se ne čudi, ako opade. Gončin će vas tim većma prezirati, čime mu se večma podate. Nas će jedan za drugim u zemlju, a program, kako i narod, ima živjeti. Ja ne držim ni izdaleka do mojih nazora koliko vi, nego razmišljam kako mogu, pa kažem iskreno kako mogu. Tako treba da svi radimo. Kad se mnijenja prokrešu i izbistre: držimo se onoga koje ih je najbolje i najpogodnije za narod. Tako ću biti ja s vami kao i vi sa mnom: svi ćemo biti jedinac za dobro domovine“ Sasvim je krivo prikazivati Starčevića kao čovjeka, koji ne podnosi tuđeg mišljenja, koji je zasukan. On je bio netolerantan samo prema onima, o kojima je držao, da ne govori iz njih uvjerenje, nego nepoštenje. Kako je uvijek bio iskren i otvoren, izpao bi prema njima grub i bezobrazan. Starčevićevi slobodniji izrazi u ondašnjoj još feudalno-puzavoj sredini hrvatskoj primani su stoga kao prava sablazan i nečuvena nepristojnost”, izdvaja citat Orešković.

U komentarima se razvila zanimljiva rasprava u kojoj su njezini pratitelji dijelili svoje najdraže citate i političke misli.

Tako je i sama Orešković podijelila jednu od njoj najdražih rečenica i, kako kaže, bolno točnu dijagnozu, aktualnu i za političku scenu ovog vremena.

“To je glavna nesreća Hrvata, da se drže ljudi, a ne načela, programa”, piše saborska zastupnica.









No, rasprava se uskoro užarila i otišla u neplaniranom smjeru. Naime, jedna pratiteljica je Orešković u komentarima poručila kako je smatra fascinantnom ženom, a nakon niza drugih komentara, saborska zastupnica je otkrila i zašto ju na fotografiji vidimo u nesvakidašnjem izdanju.

“Reći ću Vam i zašto sam na ovoj slici ovako golišava (osim činjenice da sam bez klime, u stanu koji iznad sebe ima ravan krov i velike staklene stijene sa tri strane, pa je temperatura u sobi nebu pod oblake visoka). Naime, ekstremni desničari u saboru napadaju neke kolegice zbog njihova načina odijevanja, Zekanović na primjer, napada Sandu Benčić zbog majci na špaline, ja se različito odijevam za sabor, od onoga kakva sam sada u svoja četiri zida, ali i nadalje mislim da problem nisu žene u špalinama, koliko pokvarenost, nekultura i primitivizam u glavama brojnih naših saborskih zastupnika. Ovo je moj način da takve pošaljem k vragu”.