REAGIRAO I MINISTAR KRSTIČEVIĆ: Ovo je objavio o ‘poklonu’ maketa aviona na svom Facebook profilu

Ministar Krstičević oglasio se nakon cijelodnevnog komentiranja njegove današnje reakcije na ‘poklon’ saborskog zastupnika.

Na svom je Facebook profilu objavio: “Za mene nije legitimno da mi se donosi i uručuje maketa. To nije sportski, tako se ne radi sa vojnikom, ja sam ratnik i bivši vojnik, ja to ne bih nikad napravio. Ne bih nikad donio SDP-u maketu MiG-a 21.

Ja sam ratni general i sada sam ministar obrane. Što se tiče ovog projekta, učinio sam sve. Dvije godine smo vrlo intenzivno vodili projekt i sve smo učinili da Hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. I sad, nakon toga svega dođe ti netko da se izruguje.

Jedna izgubljena bitka ne znači izgubljen rat. Vidjeli ste i u našoj operaciji Oluja, da bi pobijedili u Oluji trebalo je napraviti prethodno jako puno operacija Hrvatske vojske. To je stav i karakter hrvatskog vojnika.”

Naime, Krstičević je izgubio živce u saboru nakon što mu je SDP-ov Franko Vidović išao uručiti maketu aviona, bijesno ju je bacio na pod, a kasnije je novinarima rekao kako je bila riječ o provokaciji.