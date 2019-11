RAZOTKRIVENA TAJNA IZA AKTIVISTIČKOG POKRETA: Hoće li Plenković zaista postaviti Veljaču u Vijeće Europe?

Autor: Dnevno

Glumica i scenaristica iz čije su kreativne radionice javni prostor zapljusnuli deseci sapunica, Jelena Veljača preko noći je stasala u najpoznatiju hrvatsku aktivisticu. Ona govori o nasilju nad ženama, bori se za žrtve silovanja, progovara o pravima djece, i sve to, reklo bi se na prvu, samo zato što je društveno osviještena u Hrvatskoj, zemlji u kojoj svijest prema žrtvama jednostavno ne postoji. Da je Veljača uspjela uvjeriti javnost u svoje društveno odgovorno djelovanje, potvrđuje i rijeka građana koja se slila na prosvjed “Pravda za djevojčice”, koji se održao diljem zemlje pod geslom “Nekažnjavanje zločina je zločin”. O toj svojoj borbi Veljača je govorila za gotovo sve medije u zemlji, a najsnažnije je odjeknulo njezino gostovanje kod Stankovića.

No ne misli Veljača stati samo na prosvjedima i gostovanjima u emisijama, ona ide i korak dalje pa se sastaje s premijerom Andrejem Plenkovićem, kritizira hrvatsko pravosuđe i zahtijeva izmjene Kaznenog zakona prema kojima bi spolni odnos bez pristanka bio silovanje, s tim da bi se donji prag predviđene kazne povisio sa šest mjeseci na godinu dana zatvora. Spolni odnos uz primjenu sile ili prijetnje ubuduće bi se kažnjavao, umjesto jedne do deset godina zatvora, s minimalno tri godine. Kritičari blagog kažnjavanja seksualnih delikata, među kojima je i Veljača, smatraju da ono dovodi do tamnih brojki te rezultira stigmatiziranjem žrtava, te ih one prešućuju. Stječe se dojam da je Veljača prva i jedina koja se u Hrvatskoj usudila progovoriti o tim temama, prozivajući pravne stručnjake, suce i sve one koji joj se usude proturječiti. No, nije baš točno da je Hrvatska zemlja u kojoj žive veliki bijeli silovatelji, niti je posve točno da se kažnjavanjem seksualnih ponašanja u našoj zemlji nitko dosad nije bavio. U posljednjih desetak godina tom su se tematikom bavili i pravni stručnjaci i bivši ministri pa su i ostvareni konkretni pomaci.

Početak je ovo teksta iz novog izdanja tjednika 7Dnevno u kojem naši novinari razotkrivaju vrlo unosan razlog povećanog aktivizma Jelene Veljače te kako bi zbog zalaganja za prava žena mogla završiti u jednom od najmoćnijih tijela Vijeća Europe koje bi nadgledalo provedbu Istanbulske konvencije. Hoće li joj to poći za rukom provjerite u novom broju 7Dnevno koje možete pronaći na svim kioscima.

PRETPLATITE SE I UŠTEDITE 50%. KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ 099/4379-116, MAILOM NA [email protected] ILI ISPUNITE FORMULAR.