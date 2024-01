Razotkriven je Plenkovićev tajni plan: Postavio si je suludo ambiciozan cilj

Autor: Iva Međugorac

Dugo se na nacionalnoj političkoj sceni i javno, ali i daleko od očiju javnosti polemiziralo o tome gdje će premijer Andrej Plenković nakon idućih parlamentarnih izbora nastaviti vlastitu karijeru. Dok su drugi polemizirali premijer Plenković šutio je kao zaliven ne progovarajući o mogućnosti da s premijerske pozicije ode na neku dobro plaćenu fotelju u Bruxellesu.

No, tijekom nedavne burne rasprave u Saboru Plenković je po prvi puta do sada otkrio da ni nakon idućih izbora ne misli napuštati domaću političku scenu, već mu je upravo suprotno namjera osvojiti sve izbore koji Hrvatskoj predstoje u ovom super izbornom periodu.

Da Plenković doista prema za sada iznesenim planovima doista ne misli napuštati hrvatsku politiku posljednjih dana sve glasnije govore i u njegovom HDZ-u. ”Njemu je namjera postati najistaknutiji lider hrvatske političke scene u 21. stoljeću, a na europskoj političkoj sceni je ionako već i cijenjen i prepoznat”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a blizak predsjedniku Vlade te priznaje da se i Plenković i njegova stranka doista već nalaze u kampanji za treći mandat pri čemu se suočavaju s brojnim izazovima.

Ne boji se konkurencije, ali se boji naroda

”Plenković se ne boji konkurencije, ali se zato boji štrajkova i masovnijih javnih demonstracija, a osim toga strahuje i od mogućih novih afera pa i privođenja. Tu se strah primarno odnosi na njegove najbliže suradnike iz Vlade”, navodi nadalje naš sugovornik koji dodaje da je Plenković svjestan kako će njegov uspjeh uz ostalo ovisiti i o podršci koju će od članova svoje stranke dobiti na terenu, odnosno u stranačkim organizacijama zbog čega mu je jedan od ciljeva u ovom periodu pretkampanje stabilizirati svoju poziciju u tom spektru. No, s druge strane i u lokalnim organizacijama vrlo dobro znaju da na predstojećim parlamentarnim izborima moraju igrati za Plenkovića ukoliko žele opstati na vlasti, što je zajednički interes i onih koji inače nisu naklonjeni aktualnom predsjedniku HDZ-a.

Odlukom da se na predstojećim izborima bori za još jedan mandat Plenković se prema riječima našeg sugovornika upušta u veliki rizik, jer ako HDZ nakon tih izbora ne formira vladajuću većinu upitno je što će biti s njegovom karijerom, međutim s druge strane i europski moćnici čije neupitno povjerenje Plenković za sada uživa od njega očekuju da bude taj pod čijom će se palicom provesti često spominjani Nacionalni plan oporavka koji podrazumijeva provedbu ozbiljnih i sveobuhvatnih reformi.

”Ako Plenković uspije osvojiti još jedan mandat vrlo će dobro morati promisliti o sastavu buduće vlade i o kompetencijama ministara. Njemu će biti potrebni stručnjaci koji će biti u stanju provoditi reforme i kojima će moći dati odriješene ruke, a njemu to neće biti jednostavno kao što mi nije ni sada jer Plenković konstantno balansira između stranačkih interesa i utjecaja te između potreba svoje Vlade”, smatra naš sugovornik dodajući da će se u idućoj vladi ukoliko je bude vodio Plenković morati fokusirati na gospodarstvo, pravosuđe i financije.

Veliki planovi za treći mandat

”Plenković je nedavno i sam izjavio da je vrijeme jeftine energije iza nas, on će dakle u narednom periodu ako postane premijer morati ozbiljno zagrebati po energetici, vi i sada imate primjerice HEP u kojega je potrebno izabrati novu, stalnu upravu. Slično je stanje i u HERA-i, INA-i. Da ode na kraju ovog mandata Plenković bi otišao s nedovršenim poslovima, to je već sada jasno. On je do sada imao sreće i uspješno je gurao afere i probleme pod tepih, ali to ne može trajati vječno”, smatra nadalje naš sugovornik koji drži da je premijer puno izgubio s odlaskom bivšeg ministra financija Zdravka Marića, a osim toga problem je u tome što do sada nije uspio pronaći sposobnog ministra gospodarstva koji bi se zadržao u tom resoru i u njemu proveo potrebne reforme.

”Umjesto toga u gospodarstvu kojeg je preuzeo Damir Habijan vlada potpuni kaos, teško da će to Habijan poloviti do izbora”, tvrdi naš sugovornik te dodaje da se novi ministar za sada ponaša poprilično korektno te da su u ministarstvu njime zadovoljni, međutim, on sve i da želi nešto napraviti za to nema dovoljno vremena.









Više nego dovoljno vremena trebao bi imati Plenković za provedbu reformi ukoliko zaista osvoji treći uzastopni mandat, no već se sada i onima koji samo površno prate političku scenu nameće pitanje hoće li Plenković doista imati s kime provesti reforme na kojima već dugo inzistira Europska komisija, a pored toga nameće se pitanje kako će se Plenković koji je u dva mandata izmijenio više od 30 ministara u vremenu koje mu predstoji boriti s korupcijom i aferama koje su poprilično duboko pustile korijene i u njegovu stranku, i u aktualnu Vladu na čijem se čelu nalazi.