RAZOČARAO EUROPU! Veliki debakl Andreja Plenkovića

U kampanji za parlamentarne izbore HDZ-ovom predsjedniku Andreju Plenkoviću i njegovim suradnicima ključna je riječ bila reforma.

Najavljivala se slijedom toga dugo očekivana reforma lokalne samouprave koja bi podrazumijevala ukidanje djela općina.

Reforma lokalne samouprave zapravo nije nikakva nova tema, ona se na hrvatskoj političkoj sceni spominje tijekom svake kampanje, i nije rezervirana samo za HDZ. No, bez obzira na najave do danas niti jedan vodeći domaći političar nije smogao snage obračunati se s ovom problematikom, a po svemu sudeći na tom testu pada i Plenković.

Nije tajna da Hrvatska ima preko 400 općina. Statistika kaže da 52 općine imaju manje od tisuću stanovnika, a najmanja općina u zemlji Civljane broji svega 129 stavnovnika. Jedna je ovo u nizu općina koje se ne mogu samostalno financirati, a takvih općina koje ne bi opstajale bez državne injekcije u našoj je zemlji čak 80 posto. Sve ove podatke dobro zna i Plenković koji je u kampanji govorio o smanjenju broja općina, taj zadatak trebao je odraditi njegov ministar Ivan Malenica. No od toga se hitro odustalo pa je onda ideja bila funkcionalno spojiti općine, ali i ta se najava izjalovila, u vodu je zatim pala ideja o ukidanju funkcija zamjenika načelnika i gradonačelnika za one sredine u kojima živi manje od 35 tisuća stanovnika.

”Nije korektno pet, ili šest mjeseci pred izbore donositi tako dramatične izmjene kao što je ukidanje općina, smanjenje njihovih poslova i djelokruga rada”, izjavio je ovih dana Branko Bačić, a na tragu ove retorike poznatog HDZ-ovca su i SDP-ovci. Po ovom pitanju ovih su nam dana ponovno po tko zna koji put servirali veliku koaliciju od koje kao zaziru, no bez obzira na to odustajanje od reforme može se smatrati velikim Plenkovićevim porazom, jer na reformama ovog tipa inzistira i Europa na koju se on tako rado poziva.