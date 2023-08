Razgovarali smo sa sestrom jednog od privedenih navijača u Grčkoj: ‘Tretiraju ih ko’ stoku, a evo zašto su uopće išli dolje’

Autor: Iva Međugorac

Više od stotinu navijača privedeno je nakon okršaja Bad Blue Boysa i navijača grčkog AEK-a, a većinom je riječ o osobama koje imaju hrvatsko državljanstvo. Među tim hrvatskim državljanima nalazi se i mladić s čijom smo sestrom razgovarali, a koja pak iznosi svoju verziju priče i sama osuđujući odlazak svojeg brata u Atenu no kako kaže on je odrastao čovjek, i na njegova kretanja nitko ne može utjecati. Bez obzira na to što naša sugovornica osuđuje nasilje na grčkim ulicama u kojem je smrtno stradao jedan grčki mladić, kaže kako nije sve onako kako se to plasira u javnom prostoru posljednjih dana otkako je došlo do nasilnih obračuna.

Sve se znalo puno ranije

”Gledajte, ako mene pitate to je klasična huliganska priča, i ona sasvim sigurno nije trebala ni smjela završiti izgubljenim životom, međutim prema onome što ja i sada saznajem ta je tučnjava bila dogovorena, sve se znalo puno ranije, a mene je osobno iznenadilo da su naši dečki iz Zagreba i Hrvatske uopće uspjeli doći do Grčke. Očekivala sam da neće nesmetano ući tamo, odnosno da će ih se vratiti s granice, ali na žalost to se nije dogodilo”, nabraja naša sugovornica te dodaje da je ona svakodnevno u kontaktu s hrvatskim konzulatom u Ateni.

”Čula sam, vidjela i pročitala štošta, ne znam kakva je situacija kod drugih ljudi, no ako mene pitate ti se ljudi u konzulatu ubijaju od posla, ja sam s njima svakodnevno u kontaktu i trenutno sam u procesu rješavanja dokumentacije koja je potrebna’‘, otkriva nadalje naša sugovornica koja kaže da je uspjela stupiti u kontakt i sa svojim privedenim bratom. ”Dečki s kojima je on išao ni sada, ni ikada prije uza se nisu imali noževe. Do jučer nisu imali pojma o tome da je netko ubijen, a tamo ih drže ko pse i tretiraju kao stoku, naših ima i izbodenih. Nije im pružena liječnička pomoć već su prepušteni na milost i nemilost grčke policije i zatvorskih službenika. Ne trebam ni reći da im oni nisu naklonjeni”, prepričava u agoniji naša sugovornica koja kaže da se doista za najave ovih sukoba od ranije znalo.





”Sve se znalo od početka. Meni je to neobjašnjivo, ali ti su dečki išli dolje jer je Atena pojam za navijački prestiž u tim njihovim krugovima. Njih su AEK-ovi navijači zvali u Atenu, a niti jedna navijačka grupa ne odbija poziv. Da se razumijemo, smatram to sve pizdarijama, ali u njihovom svijetu to je tak’. Atena je vrhunac ‘navijačke karijere”, tumači naša sugovornica koja se nada da bi njen brat ipak uskoro mogao biti vraćen iz Grčke.

Oglasilo se i MVP

U medijima se pak pojavila informacija o tome kako je među privedenim Boysima njih sedmero izbodeno te se nalaze u policijskoj stanici, a njih najmanje dvojica su probušeni signalnom raketom. Premda se radi o neslužbenim podacima, ukoliko su oni točni za pretpostaviti je da bi se zdravstveno stanje ozlijeđenih navijača moglo zakomplicirati ukoliko im se što prije ne ponudi pravodobna liječnička pomoć. S druge pak strane u našem Ministarstvu vanjskih poslova u četvrtak su obznanili da je trenutno na bolničkom liječenju još jedan hrvatski državljanin od njih pet koji su bili hospitalizirani među 98 uhićenih u neredima navijačkih skupina u Ateni. Jednako tako od njih 98 petero je osoba naknadno uhićeno pri pokušaju izlaska iz Grčke, s tim da je u srijedu na ispitivanje privedeno 97 uhićenih hrvatskih državljana s izuzećem hospitalizirane osobe.

Privedeni su dali iskaz pred državnim odvjetnikom, a nakon toga postupka donijeti će se prijedlog o održavanju ročišta za odlučivanje o istražnom zatvoru, tumači se to u našem Ministarstvu vanjskih poslova koje u priopćenju također napominje kako je veleposlanstvo RH u Ateni u stalnom kontaktu s nadležnim grčkim tijelima i na raspolaganju za svu potrebnu konzularnu i drugu pomoć u okviru svoje nadležnosti.

Što se priča među Boysima?

Ono što se među Boysima s kojima smo razgovarali problematizira i na što se skreće pažnja jest i informacija koja se provukla kroz naše medije, a u kojoj se tvrdi da AEK odbija ustupiti snimke policiji, a novi stadion OPAP Arena vrvi nadzornim kamerama. Na snimkama je kako se tvrdi vidljivo da su se njihovi navijači ondje okupili i čekali Bad Blue Boyse što ih kompromitira, baš kao što bi ih moglo kompromitirati ako se uspostavi da su zaista uza se imali pirotehnička sredstva, molotoljeve koktele, signalne rakete i u konačnici noževe.









Kako kaže jedan od naših sugovornika uporno se odgovornost nastoji prebaciti na Dinamo, mada je već sada vidljivo kako je u postupanju grčke policije bilo mnogo propusta, a osim toga ono što ostaje nejasno i navijačima s kojima smo u kontaktu, ali i samom Upravi Dinama jesu tenzije vodstva AEK-a koji pokušava izvršiti pritisak i na Uefu ne bi li se Dinamo izbacio iz Europe. Među Boysima u Zagrebu koji su stupili u kontakt s nekima od navijača u Grčkoj ondje se sedam naših državljana izbodeno noževima, a tri mladića propucana su signalnim raketama. Teško je stradao mladić koji ima otvorenu glavu i napuknutu kralježnicu, a koji je također izboden nožem, a suprotno tezama iz Ministarstva među Boysima kruži ona da naše veleposlanstvo u Ateni po ovom pitanju ne poduzima ništa što bi ozlijeđenim mladićima bilo od koristi.