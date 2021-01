Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo oboljela od koronavirusa, četiri dana prije nalaza se cijepila

Autor: T.Š.

“Dr. Željka Karin prošli tjedan bila je kontakt osobe kojoj je potvrđena zaraza virusom COVID-19, u petak je dobila prve simptome nakon čega je napravljen test. Pozitivan nalaz testiranja dr. Karin dolazi četiri dana nakon cijepljenja protiv koronavirusa, a s obzirom na vrijeme pojave prvih simptoma, razvidno je da je zaražena prije primanja prve doze cjepiva”. priopćio je splitski Stožer.

Karin osjeća blaže simptome kao što je povišena tjelesna temperatura, no opće zdravstveno stanje joj je za sada dobro.

“Cjepivo sam primila u utorak, no očito sam tada bila u razdoblju inkubacije i nažalost bilo je prekasno da cjepivo pruži zaštitu. Osjećam se dobro, no ovo je dodatna potvrda da virus ne bira i da s razlogom zdravstveno osoblje spada u najizloženije skupine ljudi. Još jednom pozivam prvenstveno sve kolege iz zdravstvenog sektora, ali i ostale građane da se cijepe čim dođu na red te da izbjegnu rizike i neugodnosti koje nosi ova bolest”, rekla je Karin i dodala da će se, bude li potrebno, ponovno cijepiti čim to bude epidemiološki opravdano.