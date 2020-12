Ravnateljica MIOC-a: ‘Varanje na online ispitima je moguće, ali jedva čekamo povratak u školske klupe’

Autor: Dnevno.hr

Kad je nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio odluku kako će srednje škole 14. prosinca prijeći na online nastavu, ravnateljica XV. gimanzije poznatije kao MIOC, Liljana Crnković nije bila ni malo iznenađena.

“Ne mogu reći da nas je iznenadila ta odluka, svi gledamo svaki dan izvještaje o kretanju pandemije koji su zaista takvi da smo to mogli očekivati. Iz tjedna u tjedan smo bili veseli kad smo ostajali cijeli tjedan u školi. Silno smo se trudili i željeli da ostanemo u školi do kraja polugodišta, ali razumijemo potrebu da se trebala donjeti ovakva odluka. Nadamo se da će se zaraza koja se širi ovom mjerom i smiriti”, objasnila je ravnateljica.

Istaknula je i kako su na online nastavu bili spremni od prvog dana nove školske godine i to zbog specifičnog razloga ove školske godine. Naime, ove godine MIOC nema samo svojih 1.200 učenika i nastavnog osoblja već im je u ‘gostima’ i Gornjogradska gimnazija koja je stradala zbog potresa u ožujku. Tako je škola do nedavno imala sedam učenika i tri nastavnika pozitivnih na koronavirus, a dio razreda već je bio u samoizolaciji.

POGLEDAJTE VIDEO INTERVJU S RAVNATELJICOM LJILJANOM CRNKOVIĆ I PROFESOROM NIKOLOM DMITROVIĆEM:

“Neki dan sam kumulativno gledala podatke koliko je učenika bilo pozitivno na Covid-19 i za sad to je devet posto. To je značajan postotak, ali sva sreća nisu imali većih zdravstvenih poteškoča. Svi su bili kod kuće i nisu završili u bolnici. Što se tiče nastavnika, ima ih 95, a 12 ih je bilo pozitivno. To je značajan broj. Svaki dan dobijem tri do pet dojava da su učenici pozitivni”, ističe Crnković.

Profesor Nikola Dmitrović objasnio je kako učenicima nije stres online nastava, ali da kako vrijeme odmiče da mu ponavljuju rečenice kako bi voljeli biti u školi. Ravnateljica je dodala kako su učenici, adolescenti neustrašivi i ničega se ne boje.

“Ne vidimo neki preveliki strah kod učenika od koronavirusa, ali vidimo veliki oprez i veliku odgovornost”, kaže. Osvrnula se i na online nastavu u proljeće.

“Ta početna online nastava bila je spas u situaciji. Sva sreća da smo je imali i da su učenici mogli završiti školsku godinu. Tada su se stjecala prva iskustva, bila je dobra situacija jer je većina škola bila opremljena tehnologijom. U samom provođenju bilo je poteškoća zbog digitalnih alata, često su se događale tehničke potoškoće i cijela ta online se razvlačila kroz cijeli dan i za nastavnika i za učenika i izgubila se struktura nastavnog vremena, slobodnog vremena, odmora. Kad smo sabrali iskustvo donjeli smo odluku da nastavnik vidi svoje učenike i da komuniciraju, da nastavnik može poučavati, a učenici mogu postavljati pitanja”, rekla je ravnateljica. Profesor Dmitrović je dodao kako se nada da ovakva situacija neće potrajati jako dugo.

“Neko vrijeme se može raditi na ovaj način, ali polako to sve skupa gubi na intenzitetu ma koliko god se mi trudili” kazao je. Što se tiče ‘varanja’ na ispitima ravnateljica i profesor vjeruju učenicima.

“Moramo i stalno njegujemo povjerenje, ali i odnos i razumijevanje čemu nam služi vrednovanje i ocjenjivanje u školi. Ne mogu tvrditi da nijedan učenik neće pokušati to učiniti, to bi bilo apsolutno pretjerano s moje strane. Ne idemo s tom sumnjom prema učenicima”, rekla je ravnateljica i dodala kako profesori uvijek mogu usmenom ispitati učenika ako posumnjaju u prevaru na ispitu. Ravnateljica se osvrnula i na to kako u školama nedostaju profesori.

“U dva navrata smo imali raspisan natječaj za profesora matematike dok nismo dobili adekvatnog nastavnika”, kaže i dodaje da polako postaje nemoguća misija pronaći nastavnike. Zato u nekim školama dolaze nastavnici iz susjednih zemalja, a postoji i opcija da se u škole vrate i umirovljeni profesori.

Dok se situacija s koronavirusom ne smiri nastava je online, ali ipak i ravnateljica Crnković i profesor Dmitrović iskreno se nadaju da će od 18. siječnja učenici svaki dan biti u školskim klupama.