RAVNATELJ SOA-e U EMIRATIMA: Razlog njegovog odlaska leži u iznimno važnoj temi nacionalne sigurnosti

Autor: Dnevno

U utorak 6. travnja 2021. ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniel Markić održao je izlaganje o ulozi SOA-e u zaštiti nacionalnog kibernetičkog prostora na globalnoj konferenciji Cybertech Global 2021 koja se od 5. do 7. travnja 2021. održavala u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, priopćila je SOA.

Kibernetička industrija

Cybertech Global je platforma kibernetičke industrije koja služi za uspostavljanje poslovnih kontakata i raspravu o tehnološkim inovacijama, izazovima i rješenjima u suzbijanju globalnih kibernetičkih prijetnji. Radi se o jednoj od najvećih konferencija ove vrste na svijetu. Na konferenciji izlaganja drže čelnici iz kibernetičke industrije, donositelji odluka iz brojnih država, tehnološki stručnjaci, investitori, poduzetnici i drugi.

Ključni cilj nacionalne sigurnosti u digitalnom dobu

Ravnatelj Markić je održao izlaganje na temu kibernetičke otpornosti kao ključnog cilja nacionalne sigurnosti u digitalnom dobu (Cyber Resilience – Key Objective for the National Security in a Digital Decade). U izlaganju je istaknuo ulogu SOA-ina Centra za kibernetičke tehnologije u zaštiti hrvatskog nacionalnog kibernetičkog prostora od naprednih kibernetičkih prijetnji.

Važnost SOA-ina Centra za kibernetičke tehnologije posebno je vidljiva u svjetlu činjenice da se broj državno-sponzoriranih kibernetičkih napada u hrvatskom kibernetičkom prostoru udvostručio tijekom 2020. godine. Ravnatelj je posebno naglasio kako članstvo u Europskoj uniji Republici Hrvatskoj omogućuje učinkovitiju izgradnju kibernetičke otpornosti, u vrijeme kada se množe brojni izazovi u kibernetičkoj sferi, poput nedavnih globalnih državno-sponzoriranih kibernetičkih napada (kompromitacija Solarwinds-a i Microsoft Exchange Servera), pojašnjava SOA.

Ravnatelj je istaknuo kako je nacionalni kibernetički prostor već odavno dio nacionalne sigurnosti te će SOA i nadalje jačati i razvijati sposobnosti svog Centra za kibernetičke tehnologije. Centar se pri tome oslanja se na potencijale koje SOA posjeduje i razvija u četiri segmenta: ljudski potencijali, napredne tehnologije, nacionalna i međunarodna partnerstva te informacije.