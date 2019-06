RAVNATELJ PROZVAN ZBOG NEVIĐENOG PRESEDANA! Evo što kaže na neugodne optužbe

”Opća bolnica Virovitica konačno je u nečemu vodeća u Hrvatskoj”, tvrde naši sugovornici i djelatnici ove bolnice tvrdeći da je u navedenoj instituciji učinjen presedan koji do sad nitko u Hrvatskoj nije učinio. Naime, kako ističu na mjestu Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor donedavno je bila specijalistica fizijatrije doktorica Renata Šipoš Baranjac.

”Kako je liječnica dala ostavku na spomenutu funkciju ravnatelj bolnice g. Blažević na to mjesto imenuje dr. Mišu Benjaka, svog novopouzdanog prijatelja, ujedno specijalizanta hitne medicine. Krajnje je neobično, a pitanje da li je i zakonito da se na mjesto pomoćnika ravnatelja imenuje liječnik specijalizant. Specijalizant je termin koji se odnosi na doktora medicine koji se trenutno usavršava za neku od mogućih specijalizacija (kardiologija, neurologija, hitna medicina i dr.) a mentor mu je netko od specijalista ili subspecijalista. Specijalizant primjerice ne može samostalno potpisati nalaz bez supotpisa specijaliste. Apsurdnost situacije dolazi do izražaja u svakodnevnom radu u kojem su spomenutom liječniku kao specijalizantu nadređeni specijalisti, no u okolnostima Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu isti je nadređen specijalistima. Spomenuti odnos nije viđen niti u jednoj hrvatskoj bolničkoj niti kliničkoj ustanovi”, tvrde naši sugovornici kazujući kako je druga krajnost pak to što je istovremeno doktor Benjak kao specijalizant imenovan kao osoba ovlaštena od ravnatelja Blaževića u Povjerenstvo za izbor specijalizanata, a ono što naše sugovornice iznenađuje jest da ravnatelj između gotovo šezdeset što specijalista, što subspecijalista nije našao osobu kompetentnu i kvalificiranu za obavljanje navedene funkcije.

”To što dr. Benjak do sada niti jedan dan nije proveo u kliničkoj ustanovi iako je to bio obavezan po programu specijalizacije u budućnosti će osjetiti bolesnici na kvaliteti svog liječenja . Kako spomenuti liječnik četiri sata svog radnog vremena provodi u upravi bolnice, njegov posao prisiljeni su bespogovorno odrađivati ostali specijalizanti koji nisu u takvoj milosti ravnatelja. Nadalje, ako spomenuti liječnik radi četiri sata u bolničkoj upravi pitanje je kako mu se evidentira navedena satnica. Ako se evidentira pravilno, onda to znači i produženje trajanja specijalizacije , jer navedena četiri sata ne mogu ići u specijalizantski staž. Neodlazak na kliniku dr. Benjaku očito jako odgovara jer u isto vrijeme radi na Ugovor o djelu u komisijama pri HZZO-u i u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko podravske županije.”

Ovakvi potezi ravnatelja g. Blaževića izazvali su opću konsternaciju i dodatno su doprinijeli tinjajućem nezadovoljstvu liječnika Opće bolnice Virovitica.. Iako u Sistematizaciji OB Virovitica stoji da pomoćnik može biti doktor medicine, apsurdnost gore navedene situacije da je specijalizant ‘nadređen’ 60 – orici specijalista nije umanjena, pogotovo ako znamo činjenicu da je sa čela Klaićeve bolnice maknut kao ravnatelj Zoran Bahtjarević jer nije imao doktorsku titulu, a u drugim bolnicama su specijalizanti ispred primarijusa”, zaključuju naši sugovornici. Na njihove navode za naš je portal odgovorio i prozvani ravnatelj bolnice.

”Renata Šipoš Baranjec, dr. med., spec. fizijatar dala je ostavku na mjesto pomoćnika ravnatelja za kvalitetu dana 18. veljače 2019. godine. Upravno vijeće ju je razriješilo s pozicije pomoćnika ravnatelja s danom 1. ožujka 2019. godine i za vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za kvalitetu imenovalo Mišu Benjeka, dr. med., specijalizanta iz hitne medicine, liječnika s preko 13 godina radnog staža (od kojih preko 6 godina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gotovo 3 godine u izvanbolničkoj hitnoj medicini i u OB Virovitica 4 godine).

Dosadašnja višegodišnja praksa u OB Virovitica pokazuje da na mjestu pomoćnika ravnatelja za kvalitetu niti jedan imenovani liječnik nije odradio mandat do kraja, nego su svi zatražili razrješenje prije isteka mandata jer su se teško nosili s poslovima kvalitete koji iziskuju dosta papirologije i administriranja.

U nastavku je opis poslova radnog mjesta pomoćnika ravnatelja za kvalitetu su:

1.2. POMOĆNIK RAVNATELJA/SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NADZOR

OPIS POSLOVA:

– rukovodi jedinicom za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite koja prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite,

– predsjednik je povjerenstva za kvalitetu,

– provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja zdravstvene zaštite pripremom i izradbom općih akata, koji se odnose na kvalitetu ( priručnik o kvaliteti, postupci, upute…),

– provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sigurnosti pacijenata kroz organizaciju bolesničke skrbi, poštivanje prava bolesnika i njegove obaviještenosti, te odnos liječnika i bolesnika,

– procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima Bolnice,

– provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak,

– predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,

– surađuje s Agencijom za akreditaciju RH u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje i promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,

– svoj rad, prati i evaluira na temelju transparentnih brojčanih pokazatelja u vidu indikatora efikasnosti i kvalitete

– odgovoran je za praćenje kvalitete rada ustrojbenih jedinica

– izvršava odluke ravnatelja iz područja unapređenja i osiguranja kvalitete zdravstvene zaštite,

– u suradnji i u skladu s uputama ravnatelja poduzima mjere za unapređenje i osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite,

– daje ravnatelju stručno mišljenje i prijedloge za unapređenje i osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite

– obavlja i druge poslove iz područja unapređenja i osiguranja kvalitete zdravstvene zaštite po nalogu ravnatelja

– za svoj rad odgovoran je ravnatelju Bolnice i Upravnom vijeću”, objašnjava Blažević tvrdeći da je riječju prijatelj vrlo vjerojatno pokušano insinuirati da je Benjeka izabrao radi toga, a ne zbog njegovih kvaliteta kao djelatnika. ”Čini mi se da mi se želi insinuirati kako riječ „prijatelj“, označava dugogodišnje poznanstvo, a dotičnog doktora sam upoznao po dolasku u OB Viroviticu, baš kao i većinu drugih liječnika, s kojima sam, po toj definiciji također – “prijatelj“.Prilikom imenovanja isključivo se poštivao i primjenjivao postojeći Zakon, baš kao i u svim drugim imenovanjima. U nastavku, iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti:

2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018) u čl. 85. st. 2. propisuje je da “ravnatelj zdravstvene ustanove ima zamjenika, a može imati pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje, pomoćnika za sestrinstvo – glavnu sestru zdravstvene ustanove te pomoćnika za kvalitetu sukladno zakonu kojim se uređuje kvaliteta zdravstvene zaštite.“

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/2018) odredbom čl. 11. st. 3. propisuje da je „predsjednik povjerenstva za kvalitetu pomoćnik ravnatelja za kvalitetu“.

Miša Benjek, dr. med. imenovan je za vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za kvalitetu do imenovanja pomoćnika ravnatelja za kvalitetu”, objašnjava nadalje ravnatelj dodajući da doktor Benjek nije nadređen drugim specijalistima kada obavlja navedenu funkciju.

”To je osoba koja pomaže ravnatelju u donošenju odluka i odluke ravnatelja prenosi drugim zaposlenicima Bolnice, i to isključivo kao onaj opis posla koji se usko tiče te funkcije. Prema tome netočna je tvrdnja da je specijalizant nadređen specijalistima, jer dok radi u Upravi dr. Benjek ne propisuje lijekove ili indicira dijagnostičke pretrage drugim liječnicima, niti određuje kako će drugi liječnici liječiti svoje pacijente. Osim toga, tu funkciju zbog koje je Vaš izvor zabrinut, u nekim bolnicama, obavljaju med. sestre s VSS-om. Prilikom imenovanja vršitelja dužnosti Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu vodilo se računa isključivo kompetencijama i motiviranošću osobe za ovaj posao.

Što se tiče izbora specijalizanata u OB Virovitica moram se pozvati na Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) u čl. 4. propisuje:

Prijedlog za izbor specijalizanata utvrđuje Povjerenstvo koje ima pet članova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a čine ga:

1.) predstojnik klinike ili kliničkog zavoda ili pročelnik zavoda ili voditelj odjela za koji je odobrena specijalizacija,

2.) tri člana šireg stručnog kolegija klinike ili kliničkog zavoda ili zavoda ili odjela za koji je odobrena specijalizacija,

3.) ravnatelj zdravstvene ustanove ili član ovlašten od ravnatelja.

Član povjerenstva za izbor specijalizanata ovlašten od ravnatelja do sada je bio zamjenik ravnatelja. Budući da je zamjenica ravnatelja već duže vrijeme na bolovanju za člana Povjerenstva je imenovan v. d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu”, ističe nadalje Blažević pa nastavlja da kao i velika većina liječnika u ovoj bolnici zbog organizacije procesa rada kroz 24 sata i doktor Benjke ostvaruje kroz rad u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, jer se radi o kvalitetnom stručnjaku s iskustvom rada u više zdravstvenih ustanova.

”Prekovremeni rad i njegovo odrađivanje programa specijalizacije u punom opsegu, zato što obavlja i poslove v. d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu, nije dovedeno u pitanje. Sve poslove koji proizlaze iz opisa radnog mjesta pomoćnika ravnatelja za kvalitetu dr. Benjek odrađuje u suradnji s voditeljem Odjela za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor koji iste poslove obavlja u punom radnom vremenu. Provođenje i pridržavanje propisanih mjera na uspostavljanju kvalitete zdravstvene zaštite obuhvaća sve razine zdravstvene djelatnosti i ne odnosi se isključivo na liječnike specijaliste, uključeni su apsolutno svi – od spremačica preko medicinskih sestara, laboratorijskih djelatnika, djelatnika u bolničkoj ljekarni do liječnika.

Do sada, točnije skoro 11 mjeseci otkako obavljam funkciju ravnatelja, doista nitko mi nije prigovorio kako ima problem komunikacije sa mnom. Upravo suprotno, glavna pohvala koju dobivam upravo od liječnika i medicinskog osoblja je sljedeća – “ovaj ravnatelj ima sluha za naše probleme ili s ovim čovjekom se može normalno komunicirati”. U kolektivu s trenutno 683 zaposlenih na određeno ili neodređeno radno vrijeme uvijek će biti zadovoljnih i onih manje zadovoljnih. Osobno se trudim držati kolektiv zadovoljnim što je jedan od uvjeta za dobro obavljanje posla”, zaključuje Dinko Blažević.