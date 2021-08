RATNIK SA STAVOM! ‘POMOZI SI I BOG ĆE TI POMOĆI’: Fred Matić oštro o Afganistancima koji su bježali

Autor: Daniel Radman

SDP-ov europarlamentarac Fred Matić prilično je žestoko istupio na N1 televiziji komentirajući aktualna zbivanja u Afganistanu. Nije štedio nikoga, ni SAD ni njegove saveznike, a ni Afganistance koji uzmiču pred talibanima.

“Avioni su prepuni vojno sposobnih ljudi. Pomozi si i Bog će ti pomoći. Afganistanci bi trebali sami sebi pomoći. Ovako, doći na granice Europe to je samo kratkotrajno gašenje požara”, rekao je.

I za Amerikance i saveznike imao je jasnu poruku: “Utrošiti toliko novca, godina i života i onda se pokupiti i otići… Nitko za to neće odgovarati”.

Hrvatska neće osjetiti izbjegličku krizu

Govoreći o potencijalnoj izbjegličkoj krizi, Matić je iznio mišljenje da će je biti, ali ne očekuje da će previše utjecati na Hrvatsku.

“Mi smo tranzicijska zemlja ili zemlja koja će primiti jedan mali, simboličan broj ljudi. To Hrvatska može, u znak dobre volje i civiliziranosti. Ali one brojke od stotina tisuća, to će sve ići na Zapad”, kaže.