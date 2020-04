RATNI VETERANI MILANOVIĆU: Četnici su bacali HOS-ove oznake po Vukovaru

Udruga veterana 4. gardijske brigade oštro je osudila poruke predsjednika Zorana Milanovića iz Jasenovca koje nazivaju govorom mržnje, a koji je pak usmjeren prema njihovim suborcima, dragovoljcima Domovinskog rata iz HOS-ovih postrojbi.

– Nakon komemoracije u Jasenovcu Zoran Milanović u svojoj izjavi između ostalog navodi: ‘To treba maknut’, bacit’ negdje. To nema veze s Domovinskim ratom. Svi znamo da je predsjednik Tuđman samo vrebao priliku kada da paravojne formacije pripoji pod svaku cijenu Hrvatskoj vojsci i to je uspjelo odmah ’92. godine. Onaj tko se borio za Hrvatsku i misli da se borio ’91. godine pod ‘Za dom spremni’, nije se on borio za hrvatsku državu, odnosno, nije se borio samo za hrvatsku državu nego i za restauraciju države iz ’41. godine’.

Podsjećamo Milanovića kako su pripadnici postrojbi iz Domovinskog rata koji su koristili pozdrav ‘Za dom spremni’ jednako zaslužni za obranu Republike Hrvatske od veliko srpske agresije kao i svi ostali hrvatski branitelji.

Isto tako, podsjećamo ga da su četnici upravo to napravili braniteljima s takvim oznakama 1991. godine na širem vukovarskom području, a pronašli smo ih tek nakon 28 godina.

Mi, veterani 4. gardijske brigade, poručujemo Zoranu Milanoviću, četnicima je to pošlo za rukom 1991., makli su ih, bacili su ih negdje, ali Vama gospodine Milanoviću i sličnima to neće poći za rukom 2020. niti bilo kada, mi Vam nećemo dopustiti- oštri su branitelji u svom priopćenju u kojem upozoravaju da je dosta gaženja hrvatske žrtve.

-Ovim putem pozivamo sve suborce koji sudjeluju u političkom životu Hrvatske da se javno ograde i osude sulude izjave i govor mržnje od trenutnog predsjednika Zorana Milanovića.

Veterani 4. gardijske brigade na svečanostima, obljetnicama i drugim prigodama, na kojima bude prisutan ovakav predsjednik ili njegovi izaslanici, neće sudjelovati sve dok se u najmanju ruku javno ne ispriča braniteljima i obiteljima poginulih branitelja- zaključuju Veterani.