RAT U HOLDINGU TRAJE MJESECIMA: ‘Ma plakat ćete vi za Bandićem!’ Zašto su pali čelni Tomaševićevi ljudi? ‘Žurno ih je postavio pa smijenio. Sad ćemo vikati da je Bandić lopov’

Autor: Iva Međugorac, E.P.

Samo tri mjeseca trajala je suradnja predsjednika Uprave Holdinga Nikole Vukovića i člana Uprave Ante Samodola sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. No, u kratkom roku ovaj dvojac naprasno je smijenjen, a novim je predsjednikom imenovan Ivan Novaković.

“Došlo je do sve teže suradnje, posebno oko koncepcija vođenja. Oni su teško surađivali s novim članovima, teško su surađivali s članovima NO-a, a u konačnici i s nama”, rekao je šef metropole na konferenciji za tisak, dodavši da je glavni razlog smjene različita vizija upravljanja, ne ulazeći u detalje.

No, upućeni svjedoče kako je Tomašević zapravo tjednima u sukobu s ljudima koje je osobno imenovao mimo javnog natječaja, još sredinom lipnja kada je smijenjena Uprava Holdinga. Tomašević je tada sa svojim timom imenovao djelomičan sastav Uprave Holdinga od dva člana – odnosno od Vukovića kao predsjednika te Samodola kao člana Uprave. Navodno je u samom startu bila dvojba oko toga koji bi od njih dvojice trebao ponijeti titulu predsjednika Uprave te je na koncu baš na Tomaševićevu inicijativu odluka pala na Vukovića, koji je potom već sredinom lipnja u predstavljanju zaposlenicima najavio početak procesa financijske stabilizacije Holdinga.

Imao je velike planove, ali…

Otkrio je tada kako dizanja cijena ne bi trebalo biti, a Holding je planirao stabilizirati kontrolom troškova, uštedama, širenjem ponuda usluga, refinanciranjem obveza na financijskom tržištu te bitno većim angažiranjem na privlačenje EU sredstava.

Bez natječaja su tada u lipnju imenovani i članovi Nadzornog odbora te predsjednica Suzana Brenko. Članovima tada postaju Ratko Bajakić i Damir Topić dok su se Samodolu i Vukoviću pridružili Ivan Novaković, Boris Sesar i Matija Subašić-Maras. No, problem je navodno nastao zbog konflikata između Vukovića i Samodola s dijelom Nadzornog odbora pri čemu se po kuloarima posebno problematizira Bajakić, a osim toga Uprava Holdinga mjesecima nije uspijevala pronaći zajednički jezik ni sa samim Uredom gradonačelnika. Slijedom toga ubrzo su se pojavile teorije o tome kako su se Vuković i Samodol ‘zbližili s bandićevcima’.

Donosili odluke samostalno?

”Nadzorni odbor se pobunio radi toga što su Vuković i Samodol odluke donosili bez da se njih o tome obavijestilo, a problematična su bila imenovanja unutar Holdinga u kojima se nije poštivala procedura. Nadalje, izvještaji nisu dostavljani na vrijeme, a njih dvojica počeli su surađivati sa Slobodanom Ljubičićem Kikašom i Joškom Modrićem, odnosno kadrovima pokojnog Bandića”, objašnjavaju nam sugovornici skloni gradonačelniku Tomaševiću, dok oni koji žale zbog Vukovićeva i Samodolova odlaska navode nešto drugačiju verziju priče.

”Njih su se dvojica često sukobljavali s članovima Nadzornog odbora jer su smatrali da su si oni uzeli previše ovlasti koje im ne pripadaju po zakonu, Upravi je unazad nekoliko mjeseci onemogućeno donošenje odluka, i sukobi su postali učestali, na taj se način nije moglo raditi ni funkcionirati, to je moralo puknuti”, komentira naš sugovornik te navodi kako se Vukoviću i Samodolu posebno zamjerio Bajakić koji je htio biti iznad njih i u sjeni donositi odluke poput primjerice one o privatizaciji djelovao Holdinga po modelu na koji je provedena privatizacija Liburnija Hotela na što Vuković i Samodol nisu željeli pristati.

Također, naš izvor iz Holdinga spomenuo nam je kakva je bila situacija u toj mega tvrtki s tisućama zaposlenih od trenutka kad su ljudi koji su dobili Tomaševićev blagoslov zasjeli u udobne fotelje. “Ma ja sam vidio kamo to sve vodi. Kod nas imamo famozne ‘sobe broj 8’ i slične gdje sjedi uhljebarijat koji ne bi mogao raditi u niti jednoj normalnoj privatnoj tvrtki. Ja sam se nadao da će novi glavešine to srezati u korijenu, no štekalo je sve od početka. I kad bi se išlo u spominjanje vrednovanja rada i kažnjavanja nerada, i ne daj Bože otkaza, diglo bi se njih desetak i sve bi stalo. Naravno, oko gradonačelnika sjede takvi ljudi koji to sve podržavaju. Ni oni nikad nisu radili i najradije bi došli kod nas u Holding”, rekao nam je naš izvor i dodao da je razočaran kako je sve završilo.









‘Tomašević se teško snalazi’

“Pa njih dvojica na kraju odlaze s otpremninama od 100 000 kuna! Zamislite, prvo je gradonačelnik obećao javni natječaj, zatim ga je prekršio i postavio ljude jer su kao kvalitetni. Zatim ih je smijenio i sad ćemo opet vikati da su sve krivi oni bivši i da je pokojni Bandić lopov. Ma plakat ćete vi još za Bandićem”, zaključuje naš sugovornik.

Saznali smo i da je Holding vrući krumpir oko kojega Tomaševića pritišću sa svih strana te se on vrlo teško nosi sa situacijom. “Jedan dan mu dođe ovaj, drugi dan mu dođe onaj… Sad bi ovaj u ZET, sad bi ovaj u ured onaj. Brojni savjetnici mu govore da digne ruke od svega i pusti ih da se međusobno ‘kolju’, no on ne odustaje. Ipak, čini mi se da se teško snalazi i da mu je možda sve skupa malo postalo tlaka”, rekao je naš sugovornik blizak vrhu Možemo!.