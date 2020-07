RAT U HDZ-u ZBOG PUPOVČEVA POTPREDSJEDNIKA! Uključio se i Medved: Plenković nas je izdao

”U potpunoj smo nevjerici, naši birači definitivno ovo nisu birali”, ispod glasa govore marginalizirani HDZ-ovci koji nakon nedavno održanih parlamentarnih izbora promatraju formiranje vladajuće većine.

”To da će Andreja Plenkovića podržavati manjinski zastupnici nije neočekivano, ali ulazak Pupovčeva Borisa Miloševića u Vladu na poziciju potpredsjednika je nevjerojatan, to je izdaja i ono na što smo na vrijeme upozoravali, za nas je to nedopustivo, ali to je Plenković i njegova takozvana politika centra, što točno time dobiva nikome nije jasno, ali ako nas pitate ovo je nastavak devastacije stranke, stranačke politike i načela”, žale se naši sugovornici pa kažu da ovaj Plenkovićev manevar nije dobro sjeo niti HDZ-ovcima koji su bliski Plenkoviću.

”Oko toga se danima svađaju, ali Plenković je nepopustiv, u priču se uključio i Tomo Medved, srećom pa se bar ne ukida Ministarstvo branitelja, on je na tome inzistirao kako bi se izbjegli nemiri u društvu osobito među braniteljima. Možete zamisliti što bi se dogodilo da im je Milošević ušao u vladu, a oni ukinuli ministarstvo branitelja, to ne bi dobro prošlo, zato je Medved odlučio sanirati probleme. Plenković je sada u potpunosti zavladao i strankom i državom, on je dominantan, nitko mu se ne usudi ništa reći, nitko mu se ne usudi usprotiviti, to neće biti dobro ni za državu ni za HDZ”, smatraju naši sugovornici.

Premda je u potpunosti preuzeo vlast, Plenković će i dalje osluškivati potrebe svojih koalicijskih partnera.

”Očito da će Pupovac i dalje upravljati državom, oni su odlučili da u Vladu ulazi Milošević i to tako mora biti, Plenković se tome ne smije usprotiviti, jasno vam je onda tko u konačnici upravlja hrvatskom državom”, zaključuje naš sugovornik.