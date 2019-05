RAT SE NASTAVLJA! ‘Kolinda nije demantirala da je imala strica potpukovnika? Pa, i treba biti ponosna na partizansku obitelj!’

Autor: Snježana Vučković

Srpski vojni analitičar Miroslav Lazanski je, gostujući na srpskom TV Pinku, izjavio da je stric hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pokopan u Beogradu kao potpukovnik JNA.

“Njezin rođeni stric Stjepan Grabar bio je borac Pratećeg bataljona i potpukovnik JNA, a pokopan je u Beogradu. Tako da su to vrlo čudni odnosi”, iznio je Lazanski intrigantnu i do tada javnosti nepoznatu informaciju.

Na pitanje našeg portala je li ta informacija točna, iz Ureda hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović uslijedio je odgovor koji je demantirao Miroslava Lazanskog:

“Odlučno odbacujemo navode kako je stric predsjednice Grabar-Kitarović pokopan u Beogradu te vas obavještavamo da je g. Stjepan Grabar pokopan na mjesnom groblju u Jelenju”, napisano je u odgovoru koji potpisuje predsjedničin ured.

“Nije demantirala da joj je stric bio potpukovnik JNA?”

Iako se priopćenjem predsjednice “priča o stricu” činila okončanom, Miroslav Lazanski je za portal Dnevno odlučio dati nastavak:

“Demantirala je da joj je stric pokopan na beogradskom Novom groblju? Zar samo to? Nije demantirala da je njezin stric bio borac Pratećeg bataljona i potpukovnik JNA? Pa, to samo ide u prilog mojoj tvrdnji, jer zapravo nije ni važno gdje je taj čovjek pokopan nakon smrti, nego kakvu je funkciju obnašao za života. A stric hrvatske predsjednice bio je potpukovnik JNA i ona na to treba biti ponosna. Zapravo, ona je iz partizanske obitelji, no taj podatak joj ne pomaže u trenutku dok se bori za desnu političku opciju”, rekao nam je Miroslav Lazanski i dodao kako je svejedno prilično siguran da je Stjepan Grabar pokopan u Beogradu, s obzirom na to da mu je to rekao prijatelj predsjedničina strica koji je također bio pripadnik Pratećeg bataljona te kako će to osobno provjeriti.