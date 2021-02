RAT ODVJETNIČKO-POLITIČKIH TITANA! Olujić o Nobilu: Imao je visoke ovlasti u Udbi i povjerenje njihovih najagresivnijih dijelova

Nakon što je Vladimir Šeks odlučio tužiti Republiku Hrvatsku zato što mu nije dozvoljeno korištenje dokumentacije nastale u Uredu predsjednika Franje Tuđmana nastalu od 1994. do 1999. godine, koja mu je trebala za znanstvenu monografiju o stvaranju Hrvatske, na njegovu tužbu burno je reagirao poznati odvjetnik Anto Nobilo izjavivši da se sumnjalo da je Šeks pripremao udar na Tuđmana kako bi ga smijenio te da se sumnjalo da je radio za jednu stranu službu.

“Šeksa žulja ono što je po nalogu Tuđmana Josip Perković radio. Uveli su operativnu akciju Sova, jer su sumnjali u lojalnost Šeksa, sumnjali su da špijunira za jednu stranu službu. On je bio izoliran u jednoj kući, sumnjalo se da je pripremao udar na Tuđmana kako bi ga smijenio i mislim da je zbog tih dokumenata, za koje zna još nekoliko ljudi koji su danas živi, Šeks uznemiren kako će ga povijest ocijeniti i želi znati što ima tamo. Što tamo Perković i Mustač znaju do detalja”, rekao je Nobilo tijekom gostovanja na N1 televiziji.

Otprilike u isto vrijeme medijima su se proširile poruke bivšeg šefa Udbe Zdravka Mustača iz glinske kaznionice u kojoj boravi zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. Uz to, što u toj svojoj predstavci Mustač optužuje kompletno domaće pravosuđe zbog njegova izručenja u Njemačku on Šeksa naziva bivšim udbaškim špiclom koji je kadrovski faktotum ključnih pozicija visoke sudbene vlasti u Hrvatskoj. Na te Mustačeve riječi u razgovoru za naš portal reagirao je osobno Šeks tvrdeži kako bi komentiranje Mustača bilo ispod svake razine.

“Riječi jednog patološkog lažljivca, osuđenog ubojice, ne želim komentirati. On nije vrijedan nikakvog komentiranja. Komentirati njegove svinjarije na račun mene i brojnih drugih ljudi iz Ustanovnog i Vrhovnog suda, sudbene vlasti i politike bilo bi ispod svake ludske razine. To je jedan patološki lažljivac, jedna klevetnička lažljiva spodoba, koji nastoji sada skupljati određene poene da bi mu to koristilo u eventualnom pomilovanja kojem se on nada, iako kaže da ne govori o tome”, poručio je Šeks koji je prije nešto više od mjesec dana bio suočen i sa prozivkama bivšeg predsjednika Stipe Mesića.

”Došao mi je general Tus, šef našeg glavnog stožera. Pitao sam ga možemo li obraniti Vukovar ili ne, a on je rekao samo u jednom slučaju – da preko sela Martinci uđemo u Vukovar, a prije toga treba uništiti četiri tenka… Ako to ne napravimo u dva dana, doći će 40 tenkova. Zato ih treba uništiti, s vojskom ući u Vukovar, izvući civile, ranjene i druge, i da se onda Vukovar brani kao vojna utvrda, a ne kao grad… Tus mi je to ponovio pred Franjom Tuđmanom kako možemo ući s novom vojskom, novim oružjem u Vukovar, Tuđman nije gledao mene nego Tusa i pitao ga: “Generale, tko zapovijeda u ovom ratu?” Tus mu je rekao: “Vi, predsjedniče””, ispričao je bivši predsjednik koji se time referirarao na prvog hrvatskog predsjednika koji je prema njegovim riječima taj plan odbio rekavši kako je dogovorio da se ne ide dalje s vojnim aktivnostima.









Ove riječi bivšeg predsjednika prilično su teško pale HDZ-ovom doajenu Vladimiru Šeksu koji nam se tada javio u potpunoj nevjerici. ”Sve što Stjepan Mesić iznosi o predsjedniku Tuđmanu, o Vukovaru i svemu skupa sve su to velike laži, velike laži velikog lažljivca”, oštro je komentirao Šeks te dodao: ”On se u svakoj prigodi osvećuje predsjedniku Tuđmanu, osvećuje se zbog toga što ga je predsjednik Tuđman 93-e, 94-te godine eliminirao iz vrha politike, i on se njemu neprekidno radi toga osvećuje, sve događaje iz prošlosti stvaranje hrvatske države prikazuje u krivom, lošem svijetlu”, kaže Šeks koji podsjeća i na vlastitu knjigu ‘Moja sjećanja na stvaranje hrvatske države i pad Vukovara’. ”Pogledajte tamo koji su razlozi bili, kakva se sila to srušila na Vukovar i da nikakav plan nije bio moguć da se kraj te ogromne sile koja se preko Jugoslavenske narodne armije srušila na Vukovar da se spasi Vukovar”.

Komentar na posljednji Nobilov istup za Direktno.hr imao je pak poznati odvjetnik Željko Olujić koji je rekao kako rad Udbe i stranih sila nije bio predmet njegovih razgovora s Tuđmanom. “Međutim, Nobilo je sam na televiziji rekao da su mu 1989. godine kao zamjeniku okružnog javnog tužioca u Zagrebu došli njegovi komunistički drugovi iz UDBA-e te da su izrazili spremnost da uhite Tuđmana, kao i druge osnivače HDZ-a na njihovom osnivačkom Saboru – ako im Nobilo za to izda nalog. Dalje, rekao je kako je to odbio. Po tome zaključujući, Nobilo ne samo da je bio djelatnik te UDBA-e, nego je imao i visoke ovlasti u njoj te povjerenje njezinih najagresivnijih dijelova”, rekao je Olujić koji se dotakao i Šeksa. “Znam da se Vladimir Šeks jednom nametnuo kao najagresivniji ‘desni jastreb’ premda se još ’90.-te godine na Televiziji Beograd hvalio da baš i nije Hrvat i da je zauzeo visoko mjesto u hrvatskom zakonotvorstvu i da su u njegovo vrijeme – dok je politički djelovao – donijeti katastrofalni ustavi i zakoni, da su postavljeni vrlo loši pojedinci i začeta vrlo pogrešna praksa, pravna politika”, konstatirao je Olujić.