RAT NAJMOĆNIJIH HDZ-ovih HERCEGOVACA!? Na koga Marić aludira: Tko podmeće utjecajnom ministru?

Autor: Iva Međugorac

”Mislim da sam jedini ministar u Vladi od osamostaljenja države kojem se analizira gdje mu djeca stanuju. To nije slučajno. Samo ću poručiti da moj sin nije kupio stan, da ga ne treba vući za ruku, da sam ponosan na svoju djecu te da je moj stariji sin odrasla osoba koja ima dijete i koji je podstanar, što se lako može provjeriti u Poreznoj upravi”, tim je riječima svoju posljednju aferu prokomentirao ministar državne imovine Goran Marić, dodajući “da podmetanja i laži neće poboljšati status onih koji su izgubili poslovne prostore, a samo u Zagrebu ima više od 500 onih koji nisu plaćali, a sada moraju plaćati, i onih koji pokušavaju nagodbom poboljšati status u imovinsko-pravnim odnosima i naplatiti milijarde kuna”.

Zanimljivo, jedan od onih koji su nedavno počeli ostajati bez poslovnih prostora u metropoli jest i Jozo Brkić, brat drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića, koji je odnedavno posve ispario iz javnosti, otkako se u središtu pažnje našao zbog famozne afere SMS. Jozo Brkić, za kojega su se, među ostalim, zainteresirali USKOK-ovi istražitelji, prema medijskim je napisima donedavno od Grada Zagreba i Ministarstva državne imovine u najam dobivao mnogo poslovnih prostora, a nedavno se pak saznalo da za velik dio prostora najam ipak nije obnovljen te da je dio njih oduzet. Upravo se zbog toga nameće pitanje je li pričom o podmetanju Marić možda aludirao na svojega zemljaka Brkića? Je li moguće da je posrijedi zakulisni rat HDZ-ovih moćnih Hercegovaca ili je to puka slučajnost? Podsjetimo, donedavno se u medijima, osobito nakon HDZ-ova debakla na europskim izborima, govorilo o ratu struja u vladajućoj stranci, što je uključivalo sukobe između ljudi bliskih premijeru Plenkoviću i takozvanih Brkićevih konzervativaca.

U koju skupinu spada Marić, zapravo je teško definirati, jer premda konzervativnog svjetonazora, ministar je Plenkoviću lojalan od prvog dana. Štoviše, Plenković je taj koji je za njega izmislio ministarstvo. Inače, Brkićev brat Jozo također je u medije plasirao priču o podmetanjima, i to nakon što je ostao bez prostora koji je zakupio od Grada Zagreba – lokala u Paromlinskoj ulici, u kojem je imao namjeru otvoriti fast food. Kako je tom prlikom izjavio za Jutarnji list, hajka je usmjerena na njega i njegove poslovne partnere zato što mu je brat političar. Brat političar u problemima se pak našao otprilike u istom razdoblju, jer DORH baš tada protiv njega, brata Joze, Franje Varge i Blaža Curića pokreće istragu zbog navodnog špijuniranja četiriju žena. Bandić istodobo raskida ugovor u zakupu prostora u Paromlinskoj s Brkićevom tvrtkom zato što nisu ispoštovani rokovi o otvaranju restorana brze hrane, a uz to, kako je navedeno, duguje zakupninu, pričuvu, komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Brkić je pak navode o dugovanjima demantirao tvrdeći da je u zaostatku s plaćanjem jedne rate zakupa u iznosu od 6100 kuna. Objasnio je i da restoran nije otvorio jer mu još nije stigla oprema, a odluka o raskidu ugovora ga je šokirala. Treba podsjetiti da je Brkićev brat u dvije godine otvorio četrdesetak tvrtki i počeo se prijavljivati na natječaje za zakup gradskih, ali i državnih poslovnih prostora, te je došao do dvadesetak poslovnih prostora u Zagrebu u kojima je pokrenuo različite poslove.

Zanimljivo, baš kada su se stišale priče o aferama braće Brkić, u fokus javnosti dospio je ministar Marić, najprije zbog kuće u Živogošću, a sada i zbog stana u zagrebačkoj Veslačkoj ulici, u koji se nedavno uselio njegov provorođenac Ante. Riječ je o nekretnini vrijednoj 2,5 milijkuna kuna, koja se prostire na 136 kvadrata, a način na koji je došao do stana otvorio je mnogo pitanja. Naime, Marićev sin živi u stanu kojemu je, prema podacima iz zemljišnika, vlasnik tvrtka Veslačka nekretnna, tvrtka-kći Šted Investa, firme u kojoj je Marić bio direktor od 2005. do 2008. godine, nakon čega se povlači i postaje HDZ-ov saborski zastupnik.

Priča navodno počinje 2011. godine, kada mala tvrtka Marićeve supruge kupuje stan vrijedan najmanje milijun kuna, smješten u središtu Zagreba, a potom ga poklanja. Obitelj Marić imala je tvrtku Scientia, koja se bavila stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, a njome je upravljala Marijana Marić, u 2011. godini tvrtka bilježi skromnih 50 tisuća kuna prihoda, ali i gubitak od 84 tisuće kuna, no svejedno kupuju stan u središtu metropole vrijedan 930 tisuća kuna. Dvije godine poslije Scientiu, a i stan od 101 kvadrata u Zvonimirovoj, preuzima Marićev prijatelj Zvonko Šarić, premda je tvrtka imala stan od minimalno milijun kuna i 867 tisuća kuna na računu, Marić je predaje Šariću bez naknade. Šarić zatim, četiri mjeseca poslije prodaje stan Šted Investu, bivšoj Marićevoj tvrtki za milijun kuna, naton toga 1,7 milijuna kuna nestaje iz Scientije u vidu pozajmice nepoznatoj osobi. Scientija pak prestaje s poslovanjem nakon prodaje stana pa nije poznato je li taj novac iskorišten za stan u Veslačkoj ulici.

Potpisnik kupoprodajnog ugovora za nekretninu u Zvonimirovoj uz Marićevu je suprugu i fra Željko Tolić, koji je svjedočio na suđenju čuvenom fra Šimi Nimcu i bankarici Jasmini Bilonić. Znakovito, nitko od aktera ove priče za Indeks nije se previše otvorio kako bi prokomentirao novonastalu situaciju.