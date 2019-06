RAT IZA ZATVORENIH VRATA! Most traži zamjenu za Petrova? Imamo neka od mogućih imena!

Jedni od najvećih gubitnika na nedavno održanim izborima za Europski parlament je stranka Most Nezavisnih lista, na čelu s predsjednikom Božom Petrovom. Iako su im ankete prije izbora davale jedan mandat u Europskom parlamentu, rezultati su u konačnici bili sasvim drugačiji – Most je, naime, doživio potpuni debakl te bez obzira na solidnu listu koju je predvodio sam Petrov, nemaju Europarlamentarca.

Svaki politički rezultat nakon izbora pomno se analizira, pa su tako i Most-ovci, iako dosta kasno naspram ostalih stranaka, krenuli u analizu svojih rezultata. Uglavnom se nakon uspjeha prsti upiru u lidera stranke, koji bi, prema nekom uvriježenom pravilu, ukoliko se radi o podbačaju trebao podnijeti ostavku. Božo Petrov još je tijekom izborne noći kada su stigli prvi rezultati tvrdio da je glavni krivac za njihov neuspjeh mala izlaznost građana, no o ostavci na mjesto predsjednika nije bili niti riječi.

Što je kumovalo lošem izbornom rezultatu?

U izbornoj se kampanji Most pozicionirao dosta desno, pa valja uzeti u obzir i činjenicu da je kompletna desnica na izborima bila ‘raštrkana’ te su se glasovi po tom pitanju dosta razlomili.

Što se tiče izborne kampanje, osim Sonje Čikotić koja je na listi bila pozicionirana druga te njihovog zastupnika Mire Bulja, rijetko je koji Most-ovac ‘iskakao iz paštete’ u kampanji.

No, ono najvažnije što je Most koštalo glasova jest činjenica da su dva puta koalirali s HDZ-om, što je Božo Petrov na početku svojeg političkog uzleta zapečatio potpisom kod javnog bilježnika da nikada neće napraviti, a u ovoj su kampanji vodili izuzetno agresivnu kampanju upravo kontra HDZ-a s kojima su nekada bili u Vladi.

I dok je u HDZ-u počelo pucati po šavovima vrlo brzo nakon što su završili izbori, a u Živom je zidu gotovo pa puklo do kraja, u Most-u, se izgleda, borba vodi iza zatvorenih vrata. Jedna dio članstva negoduje oko izbornih rezultata, a tome u prilog ide najava Nikole Grmoje, koji je najavio rekonstrukcije unutar mosta.

“Kako bismo osnažili Most, krećemo u rekonstrukciju. Održat ćemo sabor stranke, izabrati nove ljude u Predsjedništvo i Glavni odbor, ojačati Most na terenu, donijeti novi program i statut. Nitko u hrvatskoj politici nema iskustvo kakvo ima Most – vidjeli smo kako sustav funkcionira iznutra, tko i kako je umrežen, povezan, tko drži poluge sustava u svojim rukama. Upravo zato je Most za njih najopasniji. Cilj nam je pravedna, pristojna, zelena i poduzetna Hrvatska u kojoj svi imaju jednake prilike.”, kazao je Grmoja.

No, u svojoj je izjavio istaknuo još dvije zanimljive stvari. Prva je ta da je stao u obranu Bože Petrova te je naglasio kako je Petrov “nužan za budućnost MOST-a i budućnost Hrvatske”. Grmoja je također odbacio insinuacije da bi se upravo on sam mogao kandidirati za mjesto predsjednik.

Druga pak zanimljiva stvar je da je Grmoja na sebe preuzeo odgovornost za loše izborne rezultate, istaknuvši kako je on diktirao tempo kampanje, što na neki način Božu Petrova oslobađa od ‘tereta ostavke’ koji mu očigledno visi nad glavom.

Tko će preuzeti poziciju lidera stranke?

Evidentno je da Boži Petrovu određeni istaknuti Mostovci čuvaju leđa. No, ukoliko dođe do smijene predsjednika, pitanje je tko će preuzeti llidersku poziciju?

Jedna od mogućih opcija je Ines Strenja, saborska zastupnica je jedna od istaknutih ličnosti stranke, koja bi mogla liberalizirati stranku. Ili pak će i oni, kao što se šuška u redovima nekih drugih stranaka, krenuti s manje poznatim, no uspješnim licima. Jedno od imena koje se spominje je i vrgorački gradonačelnik Ante Pranić, koji je aktivirao svoj mandat u Županijskoj skupštini te time dao naslutiti da se u Mostu nešto kuha.

Što će se dogoditi sa strankom koja je imala nagli uzlet u političku elitu, vidjet ćemo u narednim danima kada u stranci krenu s najavljenom rekonstrukcijom.