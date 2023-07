Raspudić poderao Plenkovića, Ćipe HDZ: ‘Nemojte odustati, prsti su vam se savili zbog njih’

Autor: D.R.

Hrvatski sabor počeo je trodnevnu izvanrednu sjednicu, sazvanu na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, na temu štrajka u pravosuđu i plinskoj aferi.

Današnji radni zastupnicima je počeo iznošenjem slobodnih govora, a sjednica je započela minutom šutnje stradalima u Oluji. Prije toga, “nastupio” je Hrvoje Zekanović koji je postavio kartonskog Zorana Milanovića za govornicu.

Prvi je dobio riječ Nino Raspudić koji je održao nadahnut govor. “Nositelju i vlasniče suvereniteta i vlasti u svojoj republici, koji – kako tvoj Ustav kaže – ostvaruješ izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem, što ti je danas u ljeto 2023. ostalo od tvog suvereniteta? Upravljaš li dosita sam sobom preko svojih izabranih predstavnika ili tobom preko tih predstavnika upravlja netko drugi?





Raspudić: Plenkovićem upravlja ‘duboki HDZ’

Što je danas ostalo od naše republike, je li ona res publica, javna, narodna stvar, slobodnih i ravnopravnih državljana ili je postala objekt za čerupanje onih koji, kako jasno vidimo, vladaju Vladom? Je li moguće da bahati birokrat koji sedam tjedana omalovažava štrajk pravosudnih djelatnika, čime je doveo do paralize sustava te tri tjedna nakon što je eksplodirala plinska afera nije povukao nikakav potez već se usukao kao mali miš? Zašto nije prvi dan smijenio ravnatelja šefa HEP-a? Zašto nije smijenio Upravu HEP-a? Resornog ministra i njegove suradnike? Ili stao u njegovu obranu ako misli da nije kriv? U konačnici, jedino pravo pitanje je zašto sam nije dao ostavku i raspisao izbore? Zato što nema nikakve političke odgovornosti i obraza niti promila sličnosti svijetu kojim se trsi pokazati da je najbolji učenik? Na Zapadu bi pala Vlada od slučaja Horvat, gdje ministar zadužen za obnovu završi u zatvoru. Da ne govorim za ostalo, Žalac, Rimac, Ina, danas HEP…

Što se treba dogoditi da preuzme odgovornost i odstupi ili ponovo zatraži povjerenje birača? Očito ga mora doseći kob kaznene odgovornosti ili da ga oni koji su ga postavili puste niz vodu. Andrej ne upravlja Vladom, Hrvatskom i HDZ-om, Andrej Plenković ne upravlja Andrejom Plenkovićem. To je sada jasno. Njime upravljaju ljudi koji su ga instalirali bez protukandidata za šefa HDZ-a, nazovimo ih ‘dubokim HDZ-om’. Nakon raspada stare sheme trebalo im je umiveno lice kako bi se vratili na vlast i mogli krasti, a za europske megalomanske ambicije njemu je trebalo kormilo Hrvatske na kojem će se dokazati kao uzoran đak briselskim elitama. Sklopio je pakt s đavlom i vrag je sada došao po svoje. Kako to je da bez protukandidata za predsjednika HDZ-a doveden politički diletant? Dovedeni smo pred zid, Hrvatska se brani, ovaj put ne protiv agresora, već da ostane javna stvar koja pripada svim građanima a ne privatna prćija.

Pavliček: Uništit ćete Slavoniju do kraja

Hrvoje Zekanović se javio replikom pa je ustvrdio da meta Mosta nije vladajuća većina nego Domovinski pokret. “Također, upozorit ću javnost da stranka koju nazivam strankom ravnozemljaša osporava klimatske promjene, već i sada tvrde da Oluju nije uzrokovao čovjek.” Mario Kapulica (HDZ) je također reagirao na Raspudića. “Raspudić je krivo titulirao ‘malog miša’. Vjerojatno je mislio na Milanovića, mislio je ponoviti tezu Mosta ‘gdje si sada frajeru’. Kao što ih je iznevjerio onomad u Madridu, tako ih je pozvao da se igraju s košarkaškom loptom koju je Zlatko (Hasanbegović, op.a.) donio i smije im se negdje sa strane dajući im tobože potporu, a zapravo ima namjeru našteti Hrvatskoj i njenim interesima.”

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista posvetio je govor Slavoniji i Baranji koja je, kaže, tjednima u opsadnom stanju, zbog dva razloga. “To je afrička svinjska kuga i oluja otprije dva dana. Interventna policija je na ulazima i izlazima iz sela, na izlasku iz županije. Jedanaest općina je proglašeno općinama visokog rizika. Tamo će se eutanazirati sve svinje osim treće i četvrte kategorije. Do sada je usmrćeno 3.000 komada svinja, i to nije krajnja cifra. Još što je gore, nitko od njih godina dana neće smijeti držati svinje. I onda će 7,5 milijuna eura biti odšeta? To neće biti dovoljno, podijelite sa 70,000 bravaca koliko ih ima. Koliko je to? Da ne pričam što je s obrtima koji se bave preradom mesa? Uništit ćete Slavoniju do kraja!

A ova oluja pogodila je pola županije. Ja sam jučer bio pola dana na krovu: I nije problem što je Marijan Pavliček bio na krovu. Problem je što na krov ne može ići snaš’ Kata, Mara i did’ Joso sa svojih 70-80 godina. Zašto je to problem? 50 posto sela je prazno, a ono gdje je naseljeno stari su ljudi. Nema majstora, nema crijepa…. Apeliram na ministra da pošalje sve aktivne snage, kuće će se raspasti. Meni je muka.”

Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) je pozdravio Milanovićevu odluku da sazove izvanrednu sjednicu što je izazvalo reakcije HDZ-ovaca, a onda je za govornicu izašla Katarina Peović (Radnička fronta) koja je također stavila naglasak na radnička prava zaposlenih u pravosuđu i reprezentativnost sindikata. Atmosfera se tada ponešto smirila, tako je bilo i nakon govora Marina Lerotića, Damira Bajsa i Darija Zurovca, da bi za govornicu stupio Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta i ponovo digao sve na “radnu temperaturu”.









Već je prvom rečenicom uzburkao sabornicu, pa i predsjedavajućeg i Gordana Jandrokovića.

Nastavio je u daleko ozbiljnijem tonu.

“Domovinski pokret jedini nije potpisao za izvanrednu sjednicu, rekli smo ‘mi se ne klanjamo ni Milanoviću ni Plenkoviću, ni pojedincima iz oporbe koji se nameću kao nekakve velike vođe’. Mi imamo svoju politiku i toga se držimo i sutra ćemo vrlo rado raspravljati o plinskoj aferi.









Ali, ‘ajmo raspravljati o onima zbog kojih smo danas ovdje, a to su pravosudne djelatnice koje sedam tjedana štrajkaju. To su hrabre žene, zapisničarke, žene koje rade na katastru, ja im s ove govornice poručujem: ” Nemojte odustati!”

HDZ-ov modus operandi je ‘ucijeni, kupi, zaprijeti’. Vi ste izdržale sedam tjedana, izdržite i dalje. Vaši prsti su se savili od kucanja njihovih optužnica, krenuvši od njihovog predsjednika Ive Sanadera. A da ne govorimo o Josipi Rimac… Ne bi mi dovoljan jedan dan da nabrojim kom ste kucali presude na sudu. Vidjeli smo da je Plenković primio vaše nadređene i elegantno im udovoljio. Tako je primio i liječnike. Bogati se za sebe pobrinu, nemojte se dat, izdržite, i što je najbitnije, ne mogu vas zamijeniti s uvoznom radnom snagom. Ne mogu dovesti Nepalce i Pakistance da kucaju presude.”

Sandra Benčić govorila je ispred kluba Možemo.

“Ova sjednica uzrokovana je rastućom, vidljivom i na žalost, vrlo efikasnom uništavanju neovisnih institucija u mandatima Andreja Plenkovića, od 2016. godine nadalje, koji se odvija s paralelnom politikom prelijevanja zajedničkog u privatne džepove.

Sazvali smo ovu izvanrednu sjednicu da bi pokazali da se radi o sistemskom uništavanju svake institucije zadužene za kontrolu vlasti. Počelo je s pravobraniteljstvima čiji izvještaji ne budu odobreni po dvije godine, pa se nastavilo s povjerenstvom za sukob interesa koje je svedeno na administratora imovinskih kartica, pa su došli kapitalci, USKOK i DORH”, naglasila je.

Peđa Grbin (SDP) je situaciju u kojoj se nalazi Hrvatska nazvao sa sve “samo ne redovita”. Upitao se kako bi se u zajedničkim prostorijama trebali osjećati suci koji su dobili povećanje plaće, i službenici.

“Osjećali bi se loše, zato ne odustaju. I jer u osnovi nemaju što izgubiti. Politikom ove Vlade Andrej Plenković je izazvao opravdan i zakonit štrajk koji ima posljedice i po građane i po gospodarstvo. Blokirano je ostvarivanje prava građana, blokirano je funkcioniranje gospodarstava, a Plenković ga ne želi riješiti. Posljedice će biti nesagledive i mi ćemo se kao društvo s njima boriti godinama”.

Potom se okrenuo Zakonu o medijima i aferi plin. “Sve mu dođe kraj pa tako i ovoj korumpiranijoj i nesposobnoj vladi“, poručio je.