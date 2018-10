Raspudić ‘oprao’ Plenkovića i poručio: ‘Glasalo se iz mržnje prema Hrvatima’

Raspudić je vrlo zanimljivo komentirao rezultate izbora u BiH.

Gostujući u Newsroomu N1 televizije, popularni analitičar Nino Raspudić komentirao je rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima je za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda izabran Željko Komšić. Za Raspudića, to je dodatni čavao u lijesu BiH.

“Ovi koji su ga izglasali glasali su iz čiste mržnje prema Hrvatima. Dva put je uzurpirao tu poziciju i nije napravio ništa. Bosna i Hercegovina nije postala građanskija nakon njegovih mandata”, kaže Raspudić te odgovara na pitanje što se dogodilo 2014.godine, kada je u istom sustavu izabran Čović.

“Komšić se nije mogao treći put kandidirati i došlo je do raspada pseudograđanske scene. Čović i HDZ BiH rade ključnu pogrešku, oni su u poziciji kad se nije mogla formirati vlast bez njih trebali uvjetovati ulazak u vlast promjenom izbornog zakona. Umjesto toga oni su 4 godine davali legitimitet nakaradnom državnom ustroju i sad se čude i kukaju. Kažu nisu mogli kroz institucije. Što onda rade, zašto im daju legitimitet. Bojim se da će opet napraviti istu pogrešku i ući u vlast… Bojim se da ne pristanu za mrvicu vlasti progutati ovo s Komšićem i dati legitimitet ovom nakaradnom sklopu i da će se nastaviti proces iseljavanja Hrvata iz BiH”, objasnio je analitičar, koji se ujedno ocijenuio i na riječi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je situaciju opisao kao nepovoljnu za Hrvate u BiH. Za Raspudića premijerova izjava je bijedna i sramotna.

”Hrvatska je garant Daytonskog sporazuma i trebala je reagirati kad su se njegova načela kršila. Hrvatska je sada punopravna članica EU-a i NATO pakta. Najmanje što bi mogla učiniti je proglasiti Komšića ‘personom non grata’ i ne imati posla s njim, čak i radikalniji potezi poput povlačenja veleposlanika i jasne poruke da neće napredovati na europskom putu dok se to ne raščisti. Plenković je danas rekao da će najnormalnije surađivati s Komšićem i da neće mrdnuti prstom. Plenković je kao netko tko prolazi ulicom i vidi kako mu tuku mlađeg brata do krvi, ali samo kaže da se ne slaže s tim i prođe”, kaže Raspudić.