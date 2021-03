RASPUDIĆ IZNIO ZABRINJAVAJUĆ PODATAK U SABORU: ‘Po tomu smo čak sedmi na svijetu’

Autor: Dnevno

Danas je pred Saborom bio Prijedlog izmjena Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine kojim se predlaže odgoda popisa zbog epidemiološke situacije s covidom-19.

Popis bi išao u dvije faze. U prvoj bi se provodio samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-građanin od 13. do 26. rujna, a u drugoj bi to na terenu obavljali popisivači, osobnim intervjuom sa stanovništvom od 27. rujna do 17. listopada.

Prvotni popis trebao je biti od 16. travnja do 7. svibnja.

Pitanje svih pitanja

Nino Raspudić iz kluba Mosta ocijenio je u raspravi kako je najvažnije pitanje “koliko nas ima i kakvi smo” te da je to pitanje svih pitanja, jer se na temelju popisa stanovništva rade sva planiranja i temelj je razvoja.

Ustvrdio je kako se u Hrvatskoj popis stanovništva radi bez konzultiranja struke, jer u savjetu za provedbu popisa nema demografa.









Sedmi na svijetu

Upozorio je kako se stanovništvo u Hrvatskoj smanjuje i stari i da je, po demografu Anđelku Akrapu, hrvatska je nacija sedma po starosti u svijetu.

Raspudić je podsjetio da je od 2007. Hrvatska izgubila 250.000 stanovnika, a broj umirovljenika porastao je za pola milijuna.

“Hrvatska na popisu imati 3,8 milijuna stanovnika”, rekao je te dodao kako će se mnogi u iseljeništvu moći popisivati preko interneta kao fiktivni stanovnici Hrvatske.









“U upitniku se nalazi pitanje imate li kravu, ali ne i imate li pristup internetu”, upozorio je Raspudić.