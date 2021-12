Raspudić bez dlake na jeziku odgovorio Plenkoviću: ‘Zgrožen sam, nisam mogao vjerovati. COVID odjel nije zoološki vrt’

Zastupnik s liste Mosta Nino Raspudić na COVID odjel nije otišao, a na pitanje ašto nije došao na COVID odjel, Raspudić kaže kako COVID odjel nije zoološki vrt.

“Zgrožen sam i dva put sam morao ovo pogledati danas, nisam mogao vjerovati da može premijer tako nešto izjaviti. Ovo je jedan morbidni egzibicionizam gdje on nudi političarima da se našetavaju po intenzivnoj njezi tamo gdje ni članovi obitelji ne mogu doći. Ja sam bio pet dana u COVID bolnici i dobro znam kako to izgleda. I upravo nam je zato silno stalo i radimo ovaj referendum kako bi stvorili jače legitimne i legalne temelje za uspješniju zajedničku borbu protiv pandemije.” , rekao je Raspudić kao gost RTL-a Danas.

Kaže kako rade referendum jer smatraju da je to ispravno: “I da se narod treba čuti oko ograničenja ljudskih prava i sloboda, a to što su oni radili pogrešno i što mi ukazujući na te pogreške ćemo možda pomoći da stvari budu bolje pa kao nusproizvod dobiti neki politički poen, to je nama trenutno sporedno.”

Poručio je: Ako je netko profitirao iz koronakrize, to je HDZ, sjetite se da su proglasili pobjedu, da su nagurali na izborne liste članove Stožera nakon te nazovi pobjede, da im je moto kampanje bio “Sigurna Hrvatska.” Ako je netko profitirao, to su oni”.

O Zekakonoviću

Na pitanje hoće li se cijepiti, iako je prebolio COVID, Raspudić odgovara kako je u konzultaciji sa svojim osobnim liječnikom: “Dobili smo podatke od ministra Beroša da je samo je 0,5 posto ljudi koji su preboljeli uopće kasnije reinficirani, tako da slušam svog liječnika.”

Osvrnuo se i na Zekanivća rekavši da to što je izgovorio za saborskom govornicom je njegov stavm ali to što proziva kolege saborske zastupnike i njih optužuje za stanje broja bolesnih i umrlih je čisto politikantstvo i neistina. Kaže kako nije prvi put da Zekanović ima iste argumente kao i HDZ: “Mi smo vidjeli u onoj situaciji gdje smo kao oporba spriječili kršenje zakona i poslovnika, za što nam je dao za pravo sutradan Saborski odbor za Ustav, to je bila rasprava o izboru glavnog ravnatelja HRT-a. On nas je cijeli dan napadao s istim argumentima koje su davali HDZ-ovci u smislu da je to cirkus.”

Po njemu rasprava o COVID potvrdama trebala se odvijati u Saboru te kako bi se tamo sigurno raspravljalo o tome da i cijepljeni mogu prenijeti zarazu. Kaže kako prikupljanje potpisa za referendum ide dobro.