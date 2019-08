RASPLAMSAVAJU SE NEMIRI U HDZ-U UOČI OLUJE: Pa što je to Kolinda napravila?

Kampanja za predsjedničke izbore po svemu sudeći postaje sve življa, a pojava Miroslava Škore u utrci za predsjednika, ponajviše je uznemirila, ali i podijelila HDZ-ovce koji se pribojavaju za sudbinu svoje predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, kojoj bi uvertira u kampanju trebalo biti gostovanje na koncertu Marka Perkovića Thompsona uoči Oluje.

U djelu HDZ-a smatraju da je to potpuno pogrešan potez te da bi predsjednica Škori ponajbolje pokazala gdje mu je mjesto tako da se posve hladna pojavila upravo na njegovom koncertu. No, i mimo ovih smatranja HDZ je oko kandidature ovoga dvojca iznimno podijeljen, pa tako postoji i dio onog članstva koji već sada otkazuje poslušnost te se okreće Škori.

”Sve ono što je on do sada rekao bilo je potpuno ispravno, to je ono što se očekuje od predsjednika. Vidljivo je da on ne radi sam na svojem programu već da iza njega stoji i dio HDZ-ovaca”, tvrdi naš dobro upućeni izvor, koji pritom dodaje kako nije nemoguće da potporu Škori u njihovoj stranci lobira pobunjeni Miro Kovač koji je nedavno izazvao Andreja Plenkovića tvrdeći da je nakon rekonstrukcije Vlade potrebno rekonstruirati i stranku.

”Škoro i Kovač su u kontaktu, a nije nemoguće da u toj priči sudjeluju i ljudi s kojima je donedavno surađivala i sama predsjednica. U djelu HDZ-a postoji sumnja da iza Škorine kandidature stoji čak i Tomislav Karamarko”, prepričava za naš portal izvor blizak predsjednici, napominjući da Škoru podržavaju konzervativni krugovi, bliski Željki Markić koja mu je javno dala potporu.

No, je li tome doista tako te tko iza koga stoji znaju samo akteri ove priče. Ono što nezadovoljnici u HDZ-u izvlače na površinu kada progovaraju o aktualnoj predsjednici upravo su njeni potezi koji su i otvorili prostor za Škorinu kandidaturu. ”Ona se sada posipa pepelom i nastoji okrenuti desnici, sastaje se s Penavom, svađa s BiH političarima, ali gdje je bila do sada? Čini mi se da je malo zakasnila, prije nekoliko mjeseci popustila je pred Plenkovićem i od tada je počela posrtati, time je sama dala prostor desnici da pronađe svojega kandidata, i kada se doista pojavio Škoro, čovjek koji je može poljuljati u stranci je nastala panika, ali zašto o tome nisu razmišljali ranije”, pita se naš sugovornik iz HDZ-a dodajući da će utrka za predsjednika uistinu biti tijesna, no za to ne treba tražiti krivca nigdje sa strane, krivnja po njemu leži na predsjednici i premijeru Andreju Plenkoviću.