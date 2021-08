RASPAD SISTEMA U OPORBI! Plenkovićevi partneri likuju: Vladat će doživotno, nitko mu nije ni do koljena!

Autor: Iva Međugorac

Samouvjereno i bez previše brige premijer Andrej Plenković posljednjih nekoliko dana kontaktira s predstavnicima medija hvaleći se uspjesima svoje Vlade. Kako i ne bi, kada mu političke okolnosti u prilog idu više nego ikada.

Premda njegov HDZ nije ostvario očekivan rezultat na lokalnim izborima, HDZ-ova saborska većina je stabilna, a s vremenom bi se broj žetončića mogao povećati. U HDZ-u su uvjereni kako se za žetončiće neće niti morati boriti već da će im oni sami pasti u krilo.

Kako tvrdi naš sugovornik blizak premijeru, on trenutno definitivno nema razloga za brigu, jer se rasulo odvija na obje strane političke scene, i na desnom i na lijevom frontu.

”Plenković je uvjeren da se Domovinski pokret potpuno raspao. Radi se o stranci koja se vezala uz ime Miroslava Škore, među njima traje kaos kojega će se teško sanirati. Nakon lokalnih izbora u Zagrebu bilo je očekivano da će se to dogoditi, ali nismo slutili da će se to tako brzo događati. Škoro je izgubio troje izbora, to je činjenica, ali je on ipak bio nositelj imidža i najprepoznatljivija figura te stranke koja nakon idućih izbora više neće postojati”, konstatira naš sugovornik blizak Plenkoviću te napominje kako premijer ne strahuje ni od Ivana Penave kao eventualnog Škorinog nasljednika.

”Penavu respektiramo, on je osvojio vlast u Vukovaru, ali osvajanje vlasti na nacionalnoj razini je jedna posve druga priča. To je na svojoj koži najbolje osjetio Škoro. Vidite da se sada i sam posipa pepelom i tvrdi da je bio krivo savjetovan kada je od HDZ-u kao preduvjet za suradnju postavljao Plenkovićev odlazak. Premijer to iščitava kao poziv na svojevrsnu suradnju, Škoro se time očito sam nudi za žetona, no od toga za sada nema ništa”, navodi naš sugovornik nadalje te kaže kako paralelno s raspadom Domovinskog pokreta svjedoče i raspadu kluba SDP-a, stranke kojoj također u Plenkovićevom timu ne predviđaju blistavu budućnost.

”SDP je stranka s dugogodišnjom tradicijom, bili bismo naivni kada bismo vjerovali da će oni samo tako, preko noći nestati, no sigurno je kako će se njihov klub raspasti, i kako se oni drugima neće stići baviti ne u narednim mjesecima, već u narednim godinama”, smatra naš sugovornik te dodaje da Plenković sada ima priliku učvrstiti svoju stranku i ‘doživotno’ vladati jer oporba koju trenutno ima nije mu ni do koljena.