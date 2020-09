RANKO OSTOJIĆ KREĆE U OSVAJANJE SDP-A: Miljenik žena koji je napadao Franciškovića i čuvao leđa Milanoviću

Bivši saborski zastupnik SDP-a i nekadašnji ministar policije Ranko Ostojić u posljednji je tren stranačkoj izbornoj komisiji poslao kandidaturu za predsjednika stranke, što je osobno i potvrdio u razgovoru za Hinu. Iako je tijekom kandidacijskog roka tvrdio kako se neće natjecati za čelnu poziciju u stranci kako ne bi naštetio kandidaturi Peđe Grbina te da će ući tek u utrku za Predsjedništvo stranke, Ostojić se u finišu ipak odlučio još jednom okušati sreću u borbi za rukovodeću poziciju u najvećoj oporbenoj stranci.

“Kandidirao sam se u roku koji je naznačen, nakon presice klana koji tvrdi da je protiv klanova. Isti oni koji su do jučer podržavali Peđu Grbina, sada podržavaju samo sebe”, kazao je Ostojić u kratkoj izjavi za Hinu, a njegova kandidatura među SDP-ovcima je prilično pozitivno odjeknula.

Mnogi tvrde da sada napokon imaju svojega kandidata te da bi Ostojić mogao biti taj koji će stranku vratiti s ruba provalije.

Da je nezadovoljan donedavnim stranačkim rukovodstovom Ostojić je potvrdio i na nedavno održanim parlamentarnim izborima, kada je odbio biti na listama za Sabor u Dalmaciji, osim toga, u posljednje vrijeme rijetko je istupao u medijima, no za razliku od mnogih Ostojić nikada nije javno iznosio prljavo stranačko rublje. Ostojić je kao ministar nerijetko na sebe skretao pažnju javnosti, posebice je to činio tijekom skrbi o migrantima koji su tijekom prve migrantske krize prolazili našom zemljom. Nešto revniji pamte i njegov neumjesan konflikt s aktivistom Markom Franciškovićem, koji je nakon toga proživio kalvariju.

Opisuju poznanici Ostojića kao velikog šarmera i ljubitelja žena na kojega je oko svojedobno bacila i jedna poznata radijaka voditeljica, a koja je pak svojedobno sudjelovala u megapopularnom kulinarskom showu Nove tv. Maxportal je pak opisivao njegovo pijano stanje i to one prigode kada su mu poslušnost odbili šef gradske i županijske policije u Splitu. Naime, dvadesetak pripadnika interventne policije 28. siječnja 2015. oko 21 i 30 sati u noći uklonilo je natpis ‘Za dom spremni’ sa spomenika IX. bojne HOS-a ‘Rafael vitez Boban’ u Splitu jer je isti prema riječima Antonele Lolić, glasnogovornice splitske policije, bio neprimjeren. Ali tog je dana vođena žučna rasprava između ministra policije Ostojića, koji je inače iz Splita s načelnicima županijske i splitske policije od kojih je tražio da uklone natpis sa spomenika. Tadašnji ministar je prema navodima ovoga medija, na svoje kolege vikao, a čak je i bivši splitski gradonačelnik Baldasar bio nezadovoljan idejom o skidanju spomenika. Sve to razljutilo je ministra koji je u želji da se riješi ustaške ikonografije pribjegao krajnoj mjeri podižući interventnu policiju na noge, tjerajući ih na klesanje.

Kada već govorimo o splitskim vezama i aktivnostima, spomenimo da je Ostojić povezan sa splitskim poduzetnikom Zvonimirom Radićem. Jedan je to od onih koje nazivaju kontroverznima. No, to nije previše smetalo čelnom čovjeku hrvatske policije. Jer osim što je s Radićem u prijateljskim odnosima, jedan dio mandata proživio je u njegovom stanu u Jurišićevoj ulici u Zagrebu. Inače, ovaj splitski tajkun slovi i kao mentor još kontroverznijeg bivšeg šefa Hrvatske gospodarske komore i strastvenog lovca Nadana Vidoševića.

I to kakve li ironije, iz mutnih vremena vezanih uz Dalmacija cement. Dotični je optužen u aferi Piramida s Igorom Premilovcem, ali isti dan priveden je i pušten zbog svojeg izrazito prisnog odnosa s Mladenom Bajićem, s kojim je, kakve li slučajnosti, opet blizak naš ministar Ostojić. I Radiću su mediji pisali dok je bio članom Upravnog odbora HGK, a s te pozicije, govorilo se tada, bio je Vidoševićev pokrovitelj. Pažnju je na sebe, vjerojatno ne svojom voljom, skrenuo privođenjem zbog sumnji da je iz tvrtke Piramida preko Premilovca izvukao pet milijuna kuna. Sumnjičio se da je kao predsjednik Nadzornog odbora tvrtke angažirao Premilovca za izvlačenje novca. Da je Ostojić s ovim osebujnim poduzetnikom prisan svjedoče i njihova ranija druženja. Čelni čovjek policije bio je naime gost na njegovu rođendanu, na kojemu je čak i zapjevao. Uz njega, na rođendanskoj fešti sresti su se mogli HDZ-ov Jerko Rošin, HNS-ov Jakša Marasović, novinar Edo Pezzi, Ante Kotromanović, Marijan Ban i mnogi drugi.

Ostojić je tvrde poznanici fajter koji nije uvijek ugodan, ali je zato uvjerni ljevičar, a do posljednjeg trena držao je leđa Zoranu Milanoviću Ostojić je pravnik dalmatinskih korijena koji je bio angažiran i u Domovinskom ratu. Nakon rata Ostojić se pokušavao baviti privatnih biznisom, a bankrotirao je nakon što su mu iz trgovine ukrali tri tone bakalara. Bio je i šef Policijske uprave splitsko-dalmatinske sa čega skače do pozicije ravnateljstva policije i nedugo potom na mjesto pomoćnika ministra unutarnjih poslova Šime Lučina. U Sabor ulazi tek 2007. te četiri godine kasnije postaje ministar policije. Iz te fotelje uspjeva privući ne samo pažnju javnosti već i članstva svoje Partije u kojoj sada vjeruju da za pobjedu ima veće šanse nego li bilo tko drugi, a oni mora da su mu za razliku od javnosti oprostili i zaboravili životu u stanu medijskog tajkuna Pavića.