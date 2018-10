Photo by Serge Ligtenberg/Getty Images

Radovan Karadžić: Agent Udbe s kodnim imenom ‘309’

Autor: Boštjan Marko Turk

U vezi toga kako je u republikama bivše Jugoslavije, osobito u Bosni i Srbiji, val demokratskih promjena bio samo paravan za činjenicu da su stare elite opet ostale na vlasti, najnovije otkriće arhivske građe donosi još jednu zanimljivu informaciju.

Naime, prema najnovijem dokumentu, Radovan Karadžić, vođa bosanskih Srba u BiH, bio je suradnik i državne službe za sigurnost SFRJ. Iako je Karadžić, očito započeo novo poglavlje povijesti naroda bivše države, učinio je to kao tajni agent službe, koja je nekadašnju SFRJ uspostavila: Udbe. Radovan Karadžić bio je i osnivač Srpske demokratske stranke. Povijest koju poznamo iz prvog plana, bila je očito u pozadini – sasvim drukčija.

Dokument mi je ljubazno poslao dr. Rado Pezdir, autor recenzije moje zadnje kritike titoizma u knjizi „Kota 101“ (Ljubljana, prosinac 2017).

U dokumentu koji je potpisao major Udbe, Milanović Vladeta, datiran 12. ožujka 1973. godine u Sarajevu, postoje zanimljive osobne karakteristike bivšeg lidera bosanskih Srba. Da su istinite, potvrđuju i sjećanja iz mladih dana pisca ovog teksta.

Nije bio pogodan za politku…

Naime, u Ljubljani je radila odlična kardiologinja, prim. dr. Dunja Jasnić. Bila je kolegica mojeg oca, također kardiologa, prof. Josipa Turka. Krajem osamdesetih, kada se Karadžić pojavio u politici, dr. Jasnić je bila iznenađena i izjavila kako od njega nikada ne bi očekivala tako nešto. A poznavala ga je od studentskih dana. Taj njezin nekadašnji sarajevski kolega, Sarajlija, prema njezinu sjećanju nije bio pogodan za politiku. Bio je psihijatar, koji je u svoje slobodno vrijeme pisao pjesme, a inače je bio veoma emocionalan i govorljiv. Te mi je je informacije povjerio moj otac, krajem osamdesetih godina.

No, svakako je zanimljivo pročitati skup udbaških karakteristika (koje objavljujemo) o Karadžiću, pisanih u mrtvom jeziku novosadskog dogovora:

„Što se tiče njegove sigurnosti kao čovjeka, mi smo ubeđeni da nema ništa neprijateljsko sada kod sebe. Po našem mišljenju oficir koji bude sa njime radio potrebno je, da ga vaspitava u duhu današnjice s obzirom, da je mlad visoko načitan i nadaren čovjek, a pored toga je po prirodi emotivan i sklon pjesničkom razmišljanju“ (karakteristika Karadžića Radovana, SDV, šifra „309“ slana kurirom).

Ako netko još dvoji, da je riječ o istoj osobi, sljedeće procjene istog dokumenta potvrđuju prethodno navedenu procjenu:

„Kao naš suradnik odličan je, vrlo konspirativan. U radu ima uspjeha kao suradnik, može da poluči uspeh i da razrađuje visoko naobrazovane neprijateljske elemente. U tome je neobično uporan sve do izvršenja obrade na koju se orijentira. Preko istog smo u razradama imali odličnih rezultata i prema neprijateljskim reakcionarnim muslimanskim elementima i simpatizerima MM, među visoko naobrazovanim krugovima, gdje je pokazao svoju sposobnost kao suradnik a ujedno i objektivnost svega onoga što je neprijatelj pred njim govorio. Bio je vrlo koristan u našem otkrivanju reakcionarnih muslimanskih elemenata u raznim krugovima. Također je, kao naš suradnik imao uspjeha na otkrivanju reakcionarnih grupa anarho-liberala i proruskih elemenata neprijateljskih orijentiranih prema politici Saveza komunista Jugoslavije“ (isti izvor).

Udba je točno znala što je psihološki profil onih koje su postavili na visoke pozicije. Naime, u ratu u BiH (1992.-1995.), Karadžić je dokazao mržnju prema muslimanima, te da je bio „neobično uporan sve do izvršenja obrade na koju se orijentira“. Radovan Karadžić je u ratu za BiH to sve ispričao među prvima…

Greška plaćena krvlju…

A najzanimljiviji je, možda, prvi dio dokumenta – navodimo: „Iako potječe iz četničke porodice (otac Vuk je pripadao pokretu Draža Mihajlovića radi čega je osuđen na 15 godina zatvora), na njega je rad sa Kosom utjecao pravilno“ (isti izvor).

Kakav je to profil čovjeka koji se odlučio na rad s režimom koji je njegovu vlastitu ocu uništio život? I koji je kasnije prihvatio ideju Draže Mihailovića? I likvidirao tisuće nevinih ljudi? To nisu samo ljudi bez psihološkog profila, to su ljudi bez morala…

Radovan Karadžić bio je psihijatar. U Beogradu je u srpnju 2008. uhvaćen kao, tobože, liječnik alternativne medicine. Inače, sve dobro o psihijatrima, ali ove udbaške karakteristike dokazuju da je lider bosanskih Srba, ipak, bio poremećena osoba. Kao takav se odlično slaže s latinskom poslovicom: „Medice, cura te ipsum!“ – „Liječniče, izliječi sebe samog!“

Primarij Dunja Jasnić bila je u pravu: takvi ljudi nisu za politiku. No, čitava BiH, a najviše Muslimani i Hrvati, platili su tu grešku – svojom krvlju…