RADNO VRIJEME TRGOVAČKIH LANACA: Još sutra imate vremena za kupovinu

Autor: Dnevno.hr

Većina trgovačkih lanaca i šoping centara u ponedjeljak će raditi skraćeno, dok će 1. siječnja gotovo svi biti zatvoreni. U nastavku donosimo pregled radnih vremena najvećih nacionalnih lanaca i centara.

Konzum

Gotovo sve trgovine Konzuma u ponedjeljak će raditi do 15 sati, dok će ih nekolicina biti otvorena do 17 ili 14 sati. U utorak su svi Konzumovi dućani zatvoreni.

Lidl

Lidlove trgovine sutra će raditi do 16 sati, dok su svi njihovi dućani 1. siječnja 2019. zatvoreni.

Plodine

Trgovine Plodina posljednjeg dana u godini radit će do 18 sati, a sljedeći dan su zatvorene

Spar

Supermarketi Spara i Intersparovi hipermarketi u ponedjeljak uglavnom rade skraćeno, a u utorak su zatvoreni. Radna vremena vama najbližih trgovina pogledajte NA LINKU.

Kaufland

Kaufland u ponedjeljak radi do 18 sati, a u utorak su zatvorene sve trgovine. Radno vrijeme pogledajte ovdje.

Tommy

Trgovine Tommyja na Silvestrovo rade do 17 sati, a na Novu godinu ne rade.

Pevec

Pevecovi centri u ponedjeljak će raditi skraćeno – do 13 sati, dok će u utorak biti zatvoreni.

Avenue Mall

Trgovine u šoping centru Avenue Mall uglavnom sutra rade do 17 sati (Konzum do 15), restorani do 18, dok će dio kafića i eSport Arena u utorak raditi.

City Center One

Trgovački centri City Center One radit će u ponedjeljak do 17 sati. U utorak su zatvoreni. U splitskom Cityju u ponedjeljak posebno radno vrijeme imaju

Leggiero bar će 31.12. raditi do 18h,

Erste & steiermärkische banka će 31.12. raditi do 13h,

IKEA dostavni centar će 31.12. raditi do 14h

Westgate

Na Staru godinu Westgate kraj Zaprešića radi od 10 do 15 sati, dok je na Novu godinu zatvoren.

Portanova

U osječkoj Portanovi radi se do 17 sati, a trgovine su zatvorene na Novu godinu. No kasino, kuglana, kino i hotel koji su u sklopu centra rade i 1. siječnja.

Supernova

Supernova centri diljem države rade od 9 do 18 sati, na Novu godinu će biti zatvoreni.