RADNIKA NI ZA LIJEKA! Jedno je zanimanje ovih dana u Osijeku posebno traženo

Autor: dnevno.hr

VIsoke temperature ovih su dana zaposlile i klima servisere, a Mario Kirsh iz Frigo Monta za Glas Slavonije otkriva kako imaju pune ruke posla.

“Trenutačno se bavimo velikim sustavima hlađenja i servisom uređaja pod garancijom naših komintenata, a od 1. lipnja smo morali prestati servisirati male sustave. Trenutno se na montažu uređaja kupljenih kod nas čeka od pet do deset dana, a servise i popravke morali smo odgoditi do rujna ili listopada. Imamo četiri ekipe i sve su na terenu, ali moramo paziti i na djelatnike s obzirom na stanje radne snage kod nas”, ističe Kirsch, a i njegov kolega Matej Cerić iz Tehno Servisa tvrdi kako se na servis čeka tri, do četiri dana, dok je za montežu potrebno pričekati i do deset dana.