Radnici Uljanika otpisali Radničku frontu: Tko se krije iza ove osebujne ekipe?

Na nedavnom prosvjedu radnika Uljanika, koji su i na Trgu svetog Marka sastajući se s vladajućima pokušali izboriti se za svoja prava pojavila se i ekipa okupljena u stranku Radnička-fronta. No, suprotno očekivanjima, nisu naišli na pozitivne komentare među radnicima, koji su im kako se iz medija moglo iščitati okrenuli leđa. Inače, Radničku frontu tvori osebujna ekipa koja ne krije svoj konačni cilj, a to je ukidanje kapitalizma.

No, svakako je zanimljivo imati na umu činjenicu da u toj stranci sjedi najmanje radnika, barem u onom klasičnom smislu, i onome za kojega se ideološki zalažu. U Radničkoj fronti može se pronaći podosta državnih službenika, niz sindikalista iz državnih poduzeća, ali i dio onih za koje se zapravo niti ne zna čime se bave, ali su nekako uvijek bili blizu državnom proračunu, poput kakvih parazita.

Premda se zapravo među ekipom iz Fronte radnika ne može pronaći, barem kada je riječ o onim istaknutima koji se u medijima najčešće pojavljuju nemoguće je nezamijetiti njihovo javno djelovanje pa se tako pojavljuju na raznim skupovima od Parade ponosa pa do Marša žena, gdje nerijetko ističu svoju idelogiju i diče se aktivizmom, jer to je danas nekako fora, i neopisivo lako pronalazi nišu za ulazak u medijski prostor. Na istim tim skupovima pojavljuju se i antikapitalistički transparenti, a sve se onda to pomno objavljuje na Facebooku na kojem progovaraju o užasima neoliberalnog kapitalizma, zamjeraju tajkunima bogatstvo, prosvjeduju i buntovni su što je u jednu ruku razumljivo, u drugu pak valja spomenuti i neke njihove kadrove koji pomalo odskaču od onoga za što se zalažu.

Primjera radi, Mate Kapović jedan od osnivača organizacije koji je donedavno branio boje Radničke fronte djelatnik je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a plaća mu iznosi oko desetak tisuća kuna. I Katarina Paović Vuković jedna od članica djelatnica je riječkog Filozofskog fakulteta s plaćom od oko osam tisuća kuna. U jednom od svojih odgovora za liberal.hr ekipa iz Radničke fronte kazala je kako nisu humanitarna udruga te da miloostinjom ništa ne mogu riješiti te se stoga svojih primanja ne odriču u humanitarne svrhe već se bore protiv komercijalizacije i privatizacije koje štete društvu.