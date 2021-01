Radnici rade za nešto više od četiri tisuće, a on ima milijune! Pogledajte enormnu imovinu šefa Pletera!

Prehranu koju su do jučer za stradale u područjima pogođenim potresom osiguravali brojni volonteri, nakon 12 dana preuzela je državna tvrtka Pleter usluge, koja taj posao planira naplaćivati 20 do 30 kuna po obroku, potvrdio je to za Novu TV predsjednik uprave Pletera general Marijan Mareković.

Na čelu otve tvrtke uz njega su još dva člana uprave Denis Skubic i Martina Puljić a ukupno tvrtka zapošljava 1200 djelatnika, a tvrtka upravlja s 23 vojne kuhinje, sedam prostora za podjelu hrane, pet domova Oružanih snaga RH, četiri restorana koja nisu u sklopu HV-a, dva kafića, 32 vojničke kantine i sedam praonica rublja. Imaju i tri smještajna objekta, hotela. U upravi je zaposleno 54 zaposlenika, a u ugostiteljstvu ih radi više od 600.

Plaće uprave

Prema podacima koje je Telegram dobio iz Pletera, Marekovićeva plaća u kolovozu prošle godine iznosila je 36.582 kune bruto. Ostala dva člana uprave imaju nešto nižu plaću pa je tako Skubic u kolovozu prošle godine imao 29.583 kune, a Puljić 29.045 kuna, što znači kako Mareković Pleter usluge mjesečno košta oko 42.600 kuna, Skubic oko 34.300 kuna, a Puljić 33.800 kuna. To je na mjesečnoj razini ukupno preko 110 tisuća kuna, ili godišnje oko 1,3 milijuna.

Prema posljednjem dostupnim financijskom izvješću, onom za 2019. godinu, prihodi Pleter usluga iznosili su oko 213 milijuna kuna, a neto dobit 462 tisuće kuna. Troškovi osoblja te su godine ukupno iznosili oko 85 milijuna kuna, piše Telegram.

Prosječna plaća u Pleteru

Pleter je 2007. godine, od kad je preuzeo MORH-ove prostore, imao malo više od 650 zaposlenih, dok 2019. godine broj zaposlenih iznosi 1125 djelatnika. Prosječna plaća u toj tvrtki iznosi malo više od 4 tisuće kuna, točnije 4147 kuna.

Imovina predsjednika uprave Marijana Marekovića

Mareković je imovinskoj kartici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prijavio da ima bruto plaću od 32.119 kuna, odnosno 17.468,43 kune neto, iako je njegova bruto plaća za kolovoz prošle godine, prema službenim podacima iznosila 36.582 kune.

Mareković je u imovinskoj kartici prijavio i tri stana, kuću, apartman i građevinsko zemljište. Stan u Maksimiru u Zagrebu od 84 kvadrata procijenio je na 1.5 milijuna kuna, a otkupio ga je od Ministarstva obrane. Apartman u mjestu Selce od 43 kvadrata procijenio je na 750 tisuća kuna te tvrdi da ga je dobio nasljedstvom.

Stan u Jastrebarskom od 76 kvadrata procijenio je na 300 tisuća kuna i vodi se na suprugu te je, stoji u imovinskoj kartici, dobiven nasljedstvom. Drugi stan u Jastrebarskom, od 59 kvadrata i procijenjen na 400 tisuća kuna, kupljen je kreditom.

Posjeduje i kuću u Mrkoplju od 270 kvadrata, a procijenio ju je na 750 tisuća kuna. Kupljena je, kaže, kreditom. Tu je i građevinsko zemljište u Sesvetskom Kraljevcu procijenjeno na 450 tisuća kuna. Posjeduje štednju od 80 tisuća kuna te dionice Končara.

Mareković ima i dva kredita, jedan od 210 tisuća kuna u Splitskoj banci iz 2016. godine te drugi od 185 tisuća eura kod Hypo banke.

Tko je Mareković?

Marijan Mareković u Domovinskom ratu imao je izuzetno bitnu ulogu kao zapovjednik 1. gardijske brigade Tigrovi, a kasnije je bio i pomoćnik načelnika Glavnog stožera za kopnenu vojsku. Istaknuo se i za vrijeme vojno-redarstvene operacije Oluja, a zapovijedao je snagama koje su u oslobađanje okupiranog područja krenule iz Ogulina. Iz tog vremena poznata je snimka Marekovića i zapovjednika 5. korpusa Armije BiH Atifa Dudakovića, koji su se 6. kolovoza 1995. susreli na mostu na Korani. Mareković je nositelj više vojnih odlikovanja, a bio je i zapovjednik današnjem ministru branitelja Tomi Medvedu.

Bio je predsjednički savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića.

Nije baš proslavio kao glavni inspektor Oružanih snaga RH, što mu je bila posljednja dužnost u MORH-u prije nego što je preuzeo Pleter, s obzirom na to da je ostao zapamćen po tome što je tijekom jedne inspekcije u tenku provozao svoju tajnicu.

Zbog odnosa sa zaposlenicima bio je često kritiziran od strane sindikata koji su ga optužili da tvrtku vodi u propast.