RADNICI HRVATSKE TVRTKE ZANIJEMILI! Vlasnik im za Božić poslao pismo: ‘Ovoliko vam mogu dati…’

Autor: S.V.

Djelatnici tvrtke EcoCortec ove su se godine nadali božićnici. No, o iznenađenju koje im je priredio vlasnik Boris Mikšić nisu mogli ni sanjati. On je, naime, bio spriječen doći na božićni domjenak, pa je radnicima poslao pismo u kojemu je napiso kako mu je drago što je u mogućnosti radnicima dodijeliti božićnicu do maksimalnog dopuštenog iznosa koji je odobrila Vlada RH, piše Glas Slavonije.

Tako su djelatnici ove firme, nakon pročitanog pisma, za Božić dobili 7500 kuna, a u pismu je je stajalo još i ovo:

“To je simboličan znak zahvalnosti za vaš naporan rad i izvrsne rezultate, a ja sam ponosan na ulaganje u greenfield invesiciju koja je donijelo prosperitet u Beli Manastir zbog čega mladi i oni nešto stariji ostali u svojim domovima dok drugi odlaze u inozemstvo na bolje plaćana radna mjesta”.

“Pričalo se o isplati božićnice, ali da će biti isplaćeno 7500 kuna, nisam ni sanjao”, istaknuo je jedan od djelatnica EcoCorteca nakon božićne svečanosti u tvornici.