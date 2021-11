RADNICA HRVATSKE LUTRIJE RAZOTKRILA JE UHIĆENOG FADLJEVIĆA: Tko je novopečeni HDZ-ovac koji je pao u velikoj korupcijskoj aferi?

Autor: Iva Međugorac

Policajci iz PNUSKOK_a posljednjih dana imaju pune ruke posla, pa su slijedom toga uhitili bivšu zamjenicu zagrebačkog Županijskog državnog odvjetnika Mirelu Alerić Puharić i njenog supruga Gorana Puklina te bivšu članicu Uprave Agrokora, optuženicu u tom predmetu Pirušku Canjugu. No, zajedno s njima pao je i nekadašnji direktor Sektora logistike u Hrvatskoj lutriji Željko Fadljević te Tomislav Gligora vlasnik i direktor IT tvrtke Fleksbit. Bivšu tužiteljicu koja je do lanjskog listopada radila na predmetu Agrokor, policija i Uskok sumnjiče da je Canjugi koja je optužena u tom predmetu odavala podatke preko svojeg supruga Puklina koji je kao što je naš portal već pisao kumski povezan s Mariom Kapulicom, predsjednikom Zajednice utemeljitelja HDZ-a. Puklin se u zasebnoj istrazi tereti da je Gligorinoj tvrtki Fleksibit u kojoj je bio tajni suvlasnik sređivao poslove s Hrvatskoj lutrijom, konkretno s Fadljevićem za kojeg Uskok drži da je drugi tajni partner u Fleksibitu.

Da priča bude do kraja intrigantna Kapuličina supruga Jelena također je zaposlenica Hrvatske lutrije, čijeg bivšeg direktora Fadljevića Uskok tereti da je sam sebi namještao poslove ukupne vrijednosti od 8,2 milijuna kuna. pretragom Puklinova mobitela policija i Uskok došli su do poruka temeljem kojih i jesu zaključili kako Puklin i vlasnik tvrtke Fleksibit Gligora namještaju Fleksibitu poslove s Lutrijom, odnosno tadašnjim direktorom sektora za logistiku HL-a Željkom Fadljevićem za kojeg se sumnja da je tajni vlasnik spomenute tvrtke baš kao i Puklin.

Zanimljivo je kako su u godinama za koje se Uskok zainteresirao prihodi Fleksibita osjetno porasli pa se tako s oko četiri milijuna kuna u 2018.godini naredne godine penju na 15 milijuna kuna, da bi prošlu godinu priveli kraju s 22 milijuna kuna prihoda. Uskok pak spomenute protagoniste ove afere tereti da su preko Fadljevića u 2018. i 2019.godini Fleksibitu namjestili 8,2 milijuna kuna vrijedne poslove nabave Softwarea. Prema tezama Uskokovih istražitelja Fadljević je Fleksibitu pomagao da pobijede na natječajima dogovarajući kriterije za bodovanje, prilagođavao je natječaj profilu i certifikatima Fleksibitovih stručnjaka, a ovo ponašanje u većini slučajeva druge ponuditelje nagnalo je da se na natječaj niti ne prijavljuju. Inače je o iskustvima s Hrvatskom lutrijom i direktorom Fadljevićem svojedobno za naš portal progovarala jedna bivša djelatnica te tvrtke.

Njezina riječ protiv njihove

”Radnica sam Hrvatske lutrije 24 godine, a prije tri mjeseca točnije, u siječnju u jutarnjim satima, u toku mojega radnog vremena pozvana sam kod direktora sektora, gdje mi je uručena odluka o oslobađanju dolaska na posao do rješenja o poslovno uvjetovanom otkazu, a druga radnica je već čekala da sjedne na moje radno mjesto”, tvrdila je to naša sugovornica tvrdeći da je uz nju bez posla ostalo još 25 ljudi, dok je u Upravo primljeno njih 80, za što je prozivala i šefa Marija Musu. S njenim se otkazom radničko vijeće nije složilo pa se naša sugovornica obratila sudu, jer je tvrtka njih tužila pa se na sud ide preko radničkog vijeća i pravnice iz sindikata. ”Kako mi je rečeno to je formalnost, a onda ja kada dobijem otkaz moram dokazivati zašto je moje radno mjesto ukinuto, a na njemu radi žena izvana, iako po zakonu šest mjeseci ne smije biti nitko primljen, to je sve skuhao direktor sektora logistike Željko Fadljević, koji radi prljave poslove vezano za nabavu, a novi se primaju preko voditeljice ljudskih potencijala Helene Perić. Uz to, Dalibor Jelavić koji je prije dvije godine otišao iz Lutrije uz veliku otpremninu sada kada je Musa došao vraćen je na posao”, tvrdila je naša sugovornica čije su navode iz Lutrije demantirali. Inače je uhićeni Fadljević prošle godine ušao u HDZ prebacivši se u vladajuću stranku iz HSLS-a. Na prošlim lokalnim izborima Fadljević je sa HSLS-om bio dio koalicije HDZ-a i HSU-a s kojom je ušao u Skupštinu Zagrebačke županije. Kada je odlučio napustiti HSLS Fadljević je nastavio djelovati kao nezavisni vijećnik, a lani se pridružio vladajućoj stranci.