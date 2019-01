Radit će za istu plaću: Zašto Josipa Rimac želi postati ravnateljica nacinalnog parka?

Plenković prednjači po broju uhljeba.

”Čelnici javnih poduzeća birat će se političkim putem”, ispalio je svojedobno bivši ministar i saborski zastupnik HDZ-a Ivan Šuker, te u jednoj rečenici definirao hrvatsku političku prošlost, sadašnjost, a po svemu sudeći i budućnost. Biranje političkim putem, očito je šablona po kojoj funkcionira hranidbeni lanac svih političkih opcija u našoj zemlji.

I svi mi, dok ispijamo kave i prepričavamo aktualnosti, vrlo dobro znademo da je tome tako. No, jednako tako stječe se dojam da smo nemoćni da bilo što promijenimo, dok mi sliježemo ramenima ispijajući gutljaje omiljenog toplog napitka, hrvatska mladež koja nije dovoljno spretna da se nahrani po ovoj političkoj šabloni, hrani se po bijelom svijetu koji je prepoznao da mladi znaju i mogu, ali im valja dati priliku čak i onda kada nemaju valjanu partijsku iskaznicu.

Da hranidbeni lanac funkcionira i u aktualnoj, Plenkovićevoj vjerodostojnoj vladi svjedoči činjenica da je baš njegova vladajuća eskadrila predvodnik u zapošljavanju. Naravno da ne treba biti naivan. Ne zapošljava Plenkovićeva vlada sinove i kćeri prosječnih hrvatskih građana, pozicije su osigurane za lojalne stranačke kadrove i kadrove partnera iz koalicije. Ta zapošljavanja dakako imaju cijenu, koja se mjeri saborskim ručicama, onih koji spokojno i bez previše mozganja podupiru Plenkovića i njegove pulene u sabornici održavajući pritom stabilnost Vlade.

Stabilna Plenkovićeva vlada, po broju uhljeba prešišala je sve prethodne Vlade, što je uistinu bio kompleksan posao pa vi onda recite da naši vladajući ništa ne rade. Raditi bi, ako joj se posreći novi posao trebala i nekadašnja kninska gradonačelnica, HDZ-ova Josipa Rimac, koja unazad godinu i pol dana sjedi u fotelji državne tajnice u Ministarstvu uprave. Naime, kao što je poznato nekadašnja gradonačelnica prijavila se na natječaj za ravnateljicu NP Krka. Natječaj je, dakako, floskula u koju prosječni hrvatski građani najmanje vjeruju, no bilo kako bilo sve se to mora odigrati da bi se kasnije moglo pričati o transparentnosti.

Dio javnosti zapitao se inače, kada je riječ o Rimac, koji su uopće njezini motivi za ovu novu funkciju, jer realno primanja joj se neće pretjerano promijeniti, na obje funkcije plaća joj se kreće oko 15 tisuća kuna. Međutim, nije nemoguće da Rimac ova fotelja privlači zbog utjecaja kojega nosi, budući da se primjerice NP Krka samostalno financira iz vlastitih prihoda te spada u skupinu profitabilnijih nacionalnih parkova, što pokazuju i brojke, budući da na godišnjoj razini raspolažu i sa sto tisuća kuna.

Konkretan natječaj na kojeg pretendira Rimac raspisan je jer je aktualnom ravnatelju Krešimiru Šakiću mandat pred istekom. Inače, o Rimac kao mogućnoj ravnateljici govorilo se i ranije, a u to doba ona je tvrdila da nije ni u kakvoj kombinaciji. Bila ili ne u kombinaciji, svakako je zanimljiv način na koji Plenković funkcionira zbrinjavajući diskretno Karamarkove kadrove, pri čemu održava stabilnost ne samo u Vladi, već i u stranci u kojoj se svako malo pobuni, a zatim i ušutka neka od frakcija. I Rimac spada u kategoriju onih koji su više nego dobro surađivali s bivšim šefom HDZ-a.

Ta uostalom, Karamarko joj je dao da mu 2015. godine, koordinira stranačkom kampanjom, a obećavana joj je navodno i ministarska fotelja. No, to su planovi koje je pomrsio Most. Kada se pak govori o Karamarkovim kadrovima u HDZ-u nemoguće je ne spomenuti Miru Kovača, koji se vratio u stranku baš tako što ga je nekadašnji šef otkrio. Prvotno je Kovač vodio kampanju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a potom i zakormilario Ministarstvom vanjskih poslova.

S Plenkovićevim dolaskom na čelo stranke, ovaj se skrasio tek u Odboru za vanjsku politiku, no šuška se da je pred njim budućnost u Europskom parlamentu. Kada je pak riječ o mladom Josipu Bilaveru tu šuškanja nema. Sa svega 26 godina, kao jedini kandidat sa sto posto valjanih glasova zavladao je HDZ-ovom Mladeži. U kampanji 2015. godine bio je prilično aktivan te je izabran i u Sabor, na prijedlog ondašnjeg ministra zdravstva Nakića ovaj mladić postaje predsjednik uprave Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, a u Plenkovićevoj vladi mladi Bilaver također je pronašao poziciju za sebe pa sada sjedi u fotelji pomoćnika ministra prometa Olega Butkovića, koji je ponajbolje prošao jer je kao Karamarkov kadar zadržan u ministarskoj fotelji.

Afere oko Agrokora koristile su Darku Horvatu da zakormilari hrvatskim gospodarstvom, kao ministar koji je zamijenio Martinu Dalić. U javnom prostoru Horvat je također opisivan kao jedan od Karamarkovih kadrova, slično kao i bivši ministar Josip Buljević koji se skrasio u hrvatskom veleposlanstvu u dalekoj Finskoj.