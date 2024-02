Radio s Milanovićevim bratom, trgovao s Dalićem: Kontroverze tajanstvenog hercegovačkog ‘švercera’

Autor: Iva Međugorac

Proteklih se dana u objavljenim porukama koje su razmjenjivali bivša državna tajnica Josipa Pleslić ex Rimac i sudac Ivan Turudić spominju brojna imena osoba čija su imena uz ostalo poznata iz raznih afera, a na tom popisu osvanulo je i ime Ivana Inje Bašića. Upravo se o njegovom slučaju raspitivala ova nekoć utjecajna HDZ-ovka, koja je prema pisanju medija u svoj mobitel tijekom spornog dopisivanja unijela bilješku s imenima tužitelja i sudaca istrage koji su bili nadležni baš za predmet Inje Bašića.

Široj hrvatskoj javnosti ime ovog poduzetnika moglo bi biti poznato s naslovnica crne kronike, ali nije Bašić u svojim najboljim godinama punio samo ovu rubriku u novinama, štoviše, dugo je slovio za jednoga od najpoznatijih hrvatskih trgovaca luksuznim automobilima. Problemi za Bašića, koji je usput rečeno brat Milenka Bašića, jednoga od glavnih protagonista afere Vjetroelektrane čija je sudionica i Rimac Pleslić nastupaju nakon uhićenja koje se odvijalo ne tako davne 2019.godine.

Nedugo nakon uhićenja, odnosno već prošle godine na zagrebačkom Županijskom sudu Bašić je otvoreno progovorio o malverzaciji prilikom uvoza skupocjenih jurilica. U više više od godinu dana, točnije od početka 2018. do lipnja 2019.godine Bašić je prema vlastitom priznanju u Hrvatsku nezakonito dopremio oko 130 automobila, a sve to odvijalo se preko njegove tvrtke Click motors.

Oštetio proračun za više od 496 tisuća eura

Na taj ne način ovaj zagrebački poduzetnik hercegovačkih korijena državni proračun oštetio za oko 496 tisuća eura. Kako se sa sudom nagodio tako je Bašić osuđen na 11 mjeseci rada za opće dobro, pri čemu je u državni proračun morao uplatiti 141 tisuću eura kao i sporedne novčane kazne od oko 20 tisuća eura. Država mu je osim toga oduzela i sedam automobila marke Nissan Infiniti Q50 kakvih je iz susjedne BiH Bašić prema procjenama u Hrvatsku uvezao čak 98.

Preko takozvanog lanca nestajućih trgovaca vozila su se plasirala na hrvatsko tržište, a završavala su uglavnom u rukama poznatih Hrvata. Oni upućeni u tematiku svjedoče kako su automobili ovoj velikoj aferi unatoč godinama bili Bašićeva strast pa mu se i devedesetih sudilo u postupku u kojem je prvooptuženi bio nekadašnji zapovjednik 73.bojne Vojne policije HV-a Željko Maglov. Pričalo se svojedobno i o Bašićevim vezama s Krešimirom Milanovićem, pokojnim bratom aktualnog predsjednika i bivšeg premijera Zorana Milanovića.

Tko su kupci Bašićevih automobila?

Tvrtka Modestus koju je Milanović vodio s partnerom u Dubrovniku je naime kupila zemljište za gradnju stambeno-poslovnog kompleksa za što su 2007.godine u Švicarskoj tražili kredit od 32,7 milijuna kuna. Tvrtka se već naredne godina našla u dugovima, a udjele u njoj s 1,6 milijuna kuna preuzima Bašić i njegov suradnik iz Posušja koji je u te svrhe izdvojio 4,6 milijuna kuna. Taj je posao u međuvremenu propao, a Bašić kao što je sam svojedobno kazao novac nije uspio vratiti.









Novac je zato uspio zaraditi prodajući svoje skupocjene automobile, koje su od Bašića kupovali brojni domaći nogometaši poput primjerice Marija Mandžukića, ali i izbornika nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, bivšeg Dinamova trenera Nenada Bjelice, menadžera Nikkya Arthura Vuksana i poduzetnika Damira Lukača. Osim što je poslovao sa sportašima, Bašić se rado družio s političarima pa se tako našao na popisu donatora u kampanji pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a sa njim je poslovao i bivši gazda Dinama Zdravko Mamić koji je od Bašića ne tako davne 2010.godine kupio luksuzni Bently vrijedan više od dva milijuna kuna, kojega je navodno kasnije dao ženi.









Da su Bašić i Mamić u prijateljskim odnosima bilo je primjetno i iz toga što je ovaj trgovac automobilima dao dio od 11 milijuna kuna koliko je bilo potrebno za jamčevinu koju su braća Mamić predala kako bi izašla iz istražnog zatvora. UZ Mamićeva sina Marija Mamića Bašić je spominjan kao jedan od osnivača tvrtke Nautika u kojoj je direktorsku poziciju obnašao nećak nekadašnjeg gazde Dinama Mislav Mamić. Nije čini se ni Bašić uvijek sa svima bio dobar što potvrđuje nemili događaj koji datira iz ne tako davne 2012.godine, kada je u dvorište Bašićeve tvrtke koja godinama posluje na Knežiji netko bacio bombu. On se tada u medijima nije želio oglašavati, spekuliralo se da je do toga došlo jer se možda zamjerio drugim preprodavačima, ali to se nikada nije uspjelo dokazati, baš kao što se nikada nije uspjelo saznati tko je nepoznati počinitelj koji je postavio eksplozivnu napravu u dvorište ove zagrebačke tvrtke.