Radimir Čačić već zna odluku? ‘Iz Vlade će zajedno odletjeti i Kuščević i HNS’

Ususret tjednu odluke oko ministra Lovre Kuščevića i sutrašnjeg sastanka vladajuće kad bi se i sudbona i odluka o ministru Kuščeviću mogla znati svoje viđenje situacije iznio je i varaždinski župan Radimir Čačić.

Gostujući na N1 Čačić je istaknuo da mu se čini da je Kuščević bivši, samo da je pitanje forme i trenutka kad će se to dogoditi.

Mislim da je bivši. Pitanje je trenutka i forme. Malo je otežano to HNS-om koji se pokušava oprati u javnosti od toga što su ukrali glasove birača. To otežava odluku premijeru. Da to nisu učinili premijeru to ne bi izgledalo kao ultimatum i to bi to napravio puno lakše i brže. Ovako, mislim da će letjeti i jedan i drugi. HNS će se boriti i rukama i nogama da tamo ostane, ali Kuščević, mislim da je realno vani, ističe šef reformista. Možebitni izlazak odnosno odlazak HNS-a iz Vlade premijeru može donijeti probleme i probleme u Saboru i po pitanju saborske većine jer bi HDZ ostao bez 6 ruku.

Oni nemaju 6 zastupnika, maksimalno tri, četiri. Saucha i Habek nisu njihovi zastupnici, oni su tu parkirani. Tu ima raznih zastupnika. Čačić je komentirao i predsjednika HNS-a i njegovo nepojavljivanje u javnosti te mogućnost da se zaista ne kandidira na idućim unutarstranačkim izborima, i cjelokupnu situaciju u svojoj bivšoj stranci.

Vrdoljak je jako ovisan o Vladi. Nisu oni slučajno tu. O Vrdoljakovom odlasku s mjesta predsjednika stranke priča se već neko vrijeme.

“Slušamo odlazak Matije već dugo vremena… Sve što vi slušate je posljedica očajničkog pokušaja da se održe na površini sami. Jedini problem HNS-a je da ih nitko ne želi nigdje gdje bi ih mogli zagaditi… Nitko ih ne želi. Ne postoji nitko ni s ljevice ni s desnice tko želi imati posla s nekim tko se razotkrio kao amoralna stranaka i politički i ljudski. Ovo što sad čine je dno dna. Nikad si ne možete dozvoliti da zbog sitnih interesa ucjenjujete javno onoga s kim ste u koaliciji. Možete vi dati i ultimatum, ali ne na televiziji. Ovo je jadno, prizemno cviljenje i drečanje da se prikupi koji poen. Plenković to ne može trpiti. Kad Kuščević ode, oni su definitivno sami od sebe napravili krpu…” istaknuo je varaždinski župan gostujući na N1 televiziji.