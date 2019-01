‘RADIJE BI ŽIVIO U NJEMAČKOJ’: Dječak koji pati od autizma oglasio se o diskriminaciji koju trpi u Hrvtskoj

Autor: dnevno.hr

Dječak Gabrijel koji pati od autizma napisao je dirljivu školsku zadaću o diskriminaciji koju osjeća u Hrvatskoj zbog autizma.

Tekst prenosimo u cijelosti:

“Što Gabrijelu znači Hrvatska?

Hrvatska je država u kojoj mi živimo. Ona je mala i ponosna država. Ja da mogu, ne bih živio tu, nego u Njemačkoj, jer bih tamo puno bolje živio s mojim autizmom.

Vidio sam slike od male Klare, kako su je lijepo prihvatili, iako je u kolicima. Nitko me ne želi u svojoj školi pa nemam prijatelja. Mi ne znamo što to znači. Moglo bi se promijeniti samo ako odrasli to i žele.”