Radić ‘izrešetao’ HDZ-ovce kao nikad: ‘Ministar je krenuo u džihad, Plenkovićev ego mu je najveći saveznik!’

Autor: Daniel Radman

Šef uprave HEP-a Frane Barbarić tijekom kampanje za gradonačelnika Zagreba nije podržao Davora Filipovića, a plinska afera je njegova osobna osveta,” izjavio je u Bujici Z1 televizije Mario Radić, zamjenik predsjednika DP-a naglasivši kako Filipovićev da je ‘sveti džihad’ protiv Barbarića, hrvatske porezne obveznike koštao je 300 milijuna eura!

“Sukob Filipovića i Barbarića započeo je kada sadašnji ministar, a tada kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, nije ušao u drugi krug lokalnih izbora, nego je ušao Miroslav Škoro kao kandidat DP-a”, podsjetio je Radić.

“Naš je kandidat iza sebe tada ostavio i HDZ i SDP i Most, a Filipović je za svoj poraz okrivio Barbarića, zbog njegovog utjecaja i visoke pozicije u zagrebačkoj organizaciji HDZ-a. On ne misli da je izgubio zbog obećanja o dovođenju tvornice cjepiva u Hrvatsku, niti zbog izjave o semaforu ili ilo tome kako bolje igra košarku od Plenkovića, ali ga ne smije pobijediti! Dakle, uvjeren je da nije izgubio zbog jedne vrste ‘alpinizma’ – već se fokusirao na Barbarića…”





Filipovićev ‘sveti džihad’

“Čim je postao ministar gospodarstva, Filipović je odmah krenuo u ‘sveti džihad’, a glavni cilj je bio srušiti Franu Barbarića s mjesta čelnog čovjeka HEP-a“, nastavio je Radić, ogradivši se da “nema baš nikakav razlog braniti Barbarića niti HEP”.

“U Vukovaru sam završio solarnu elektranu još krajem listopada prošle godine. Riječ je o bivšoj tvornici Vutex i investiciji teškoj 10 milijuna kuna, koju sam financirao iz vlastitog džepa. Mogao sam uzeti između tri i četiri milijuna poticaja iz javnih sredstava, ali nisam jer bi svi odmah rekli da sam se prodao za sitne novce. Tamo zapošljavam 300 ljudi, a od HEP-a dozvole i papire još uvijek čekam, no, to se stopira iz političkih razloga. Svi su drugi dobili potrebne dozvole, samo ja nisam! Dakle, imam mnogo razloga za prozivanje Barbarića, ali ne želim to miješati s plinskim slučajem jer istina nije stvar s kojom se trguje.”

“Stručnjaci su upozoravali: ‘Prodajte plin’!”

“Odmah na početku ovu sam aferu nazvao ‘Drž’te lopova'”, poručio je zamjenik predsjednika DP-a, uz naglasak “da su mnogi promašili temu”. “Srž je u tome je li HEP javljao Ministarstvu gospodarstva da postoje viškovi plina i da se zbog toga mora obustaviti Vladina uredba ili nije… Uredba je prošli tjedan ukinuta, ali šteta je već počinjena i za to netko mora odgovarati!”c

Radić je u Bujici ustvrdio da je “Filipović svjesno doveo HEP u zamku s plinom”.

“U prosincu prošle godine stizale su prve informacije o viškovima plina ne samo kod nas, već u cijeloj Europi. Cijena je još uvijek bila 120 eura/MWh. I HEP i energetski stručnjaci upozoravali su da plin treba prodavati… Ako znamo koliko proizvodimo i koliki su inputi, ne možemo sve potrošiti, a skladišta su puna, bilo je jasno k’o dan da ća nastati viškovi. HEP je tada mogao prodavati po 120, a kupovati od INA-e po 47 eura. Tada bi zarađivali 63 eura/MWh.”

Na pitanje zašto to nisu radili, Radić je podrugljivo odgovorio: ” Zato što su “prepametni!” “Tu je najodgovorniji ministar Filipović”, smatra Mario Radić: “Nema oko toga uopće razgovora!”









O tome da treba prodati plin i isprazniti skladišta, HEP je slao dopise Ministarstvu gospodarstva još od prosinca prošle godine! Postoje najmanje četiri takva dopisa – rekao je u ponedjeljak navečer, prvi puta javno, Mario Radić: “Vrlo će se brzo pokazati da Davor Filipović ne govori istinu kad kaže da nije ništa dobivao! Dopisi su išli sve vrijeme, mjesec za mjesec i on ih je sve primio. O tome postoje tragovi… HEP naprosto nije imao gdje s plinom, a kupovati je morao – nastavlja i dodaje: “Ne vidim krivicu HEP-a, već nekog drugog!”

Govorio je i o sastanku u Opatiji, na kojem se u travnju ove godine okupilo dvadesetak ključnih osoba iz energetskog sektora, a bio je tamo i ministar Davor Filipović: “Pričamo o svim najznačajnijim kompanijama, HROTE-u, Heri, HEP-u, Plinacru, troje ili četvero ljudi iz Ministarstva gospodarstva… Zapravo, riječ je o sastanku Kriznog stožera za plin na kojem je javno, pred svima, rečeno da će doći do problema s viškovima plina, na što je Filipović odgovorio kako to nije tema!

Nemam razloga braniti PPD

Na sastanku u Opatiji bili su svi najznačajniji trgovci plinom, a ne samo predstavnici PPD-a, za kojeg Radić kaže da ga ‘uopće nema razloga braniti’. “Ako je u kriminalu, dokažite to, a ako nije – nije. Nema tu nikakvih povlaštenih informacija o kojima neki govore, jer su svi sve vrijeme znali za viškove. I što uopće znače viškovi kad su u cijeloj Europi sva skladišta puna, zima je bila blaga i imamo viškove.”









Jedino rješenje ove situacije, smatra Radić, bilo je ukinuti Vladinu uredbu: “Trebalo je smanjiti proizvodnju i hrvatski plin bi ostao u hrvatskoj zemlji. Svako nalazište ima svoj rok trajanja, a oni su de facto spržili enormne količine plina. Možemo slobodno reći da to graniči s veleizdajom!

Kao da su mala djeca htjela napravih zamku – opisao je ponašanje Filipovića i njegove ekipe zamjenik predsjednika DP-a i potom razotkrio njihov plan: “Htjeli su natjerati HEP na kupnju plina, pri čemu su se oni pravili ludi i glumili da ništa ne znaju. Pretpostavili su da će se veletrgovci polakomiti i onda će napasti PPD, HEP optužiti za povlaštenu prodaju i na kraju će sve pohapsiti! Ali, ta priča ima jednu veliku rupu; da bi se realizirala svi Hrvati bi morali biti gluhonijemi i nepismeni!”

“Evo moj savjetniče, ti ćeš se riješiti jednog neprijatelja, a ja drugog,” spustio je Radić Davoru Filipoviću i njegovom savjetniku Jurici Lovrinčeviću: “Već su počeli veselo cupkati! Ali, Hrvati nisu ni gluhi, ni nijemi ni slijepi i znaju čitati dopise… Postoji tolika količina tragova i svi će dopisi isplivati, dokumenti će doći u Hrvatski sabor i sve će se saznati!”

Radić smatra da je “veliki ego Andreja Plenkovića jedini razlog zbog kojeg već nije smijenio ministra gospodarstva”: “Plenkovićev ego je najveći Filipovićev saveznik! Kada je postao ministar, on ga je predstavio k’o da je Jordan došao u Cibonu. I zamislite sad Velikog vođu kojem čak i jedan Jordan mora puštati…

“Plenković bi sada morao priznati svoju veliku pogrešku, a iskustva svih ovih godina nam sugeriraju da je on naprosto nepogrešiv”, narugao se čelnik DP-a šefu HDZ-a i Vlade: “A ako je i pogriješio to je opet NEtema!”