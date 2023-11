Radić detaljno objasnio: ‘Svinjogojci su ustali zbog nepravde i arogancije vladajućih struktura’

Prosvjed svinjogojaca ovih dana zaokupljuje javnost i sve su oštrije poruke prema vladajućima.

Podsjećamo, zbog mjera kojima je vlada navodno nastojala suzbiti širenje takozvane afričke svinjske kuge, prosvjed je potrajao sada već tjedan dana. Nastavuila se blokada prometnica kod graničnih prijelaza.





O svemu je govorio i zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić na HRT-u.

“‘Svinjogojci su se odlučili za prosvjed jer više nemaju kamo. Ti su ljudi stjerani pred zid. Najviše ih boli nepravda i osjećaj zapostavljenosti. U zadnje četiri godine ubijeno je 17.000 divljih svinja i uzorkovano na zarazu. Znate li koliko je svinja uzorkovano iz Vukovarsko-srijemske županije? Jedna! Ne jedna tisuća, nego jedna svinja”, rekao je Radić.

Dalje je ustvrdio da ima podatak koliko je svinja zapravo uzorkovano na području gdje ih je ubijeno 17 000.

“Dobio sam taj podatak od gospodina Kuterovca, predsjednika Hrvatske udruge proizvođača svinja. U Spačvanskom bazenu, na granici sa Srbijom, imate najveću mogućnost zaraze, a od 17.000 ubijenih svinja uzorkovali su jednu! To je nemar”, rekao je zamjenik šefa DP-a i pojasnio:

“Znate li zašto je to tako? Jer u slučaju da neka svinja bude uzorkovana, tada se to lovište zatvara i ima posebne mjere. To je bahatost i to je način vladanja tih struktura. I zbog toga su se seljaci digli. To što Vlada kaže da je napravila sve, da ništa nije pogriješila, dok su seljaci instruirani, to neće nikamo dovesti”.

Proziva odgovorne da istupe:









”Svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti. Ministarstvo poljoprivrede nije dobro reagiralo na početku ovog svega. Imamo najgori problem, najviše zaraženih, a mjere su poduzimane kasno. Ljudi su sada izašli van i nije im lako, vrijeme je sve lošije i hladno je. Tvrditi da je netko instruiran da bi bio na hladnoći dan i noć je vrlo opasna teza i ne vodi smirivanju situacije. Pozivam vladajuće da malo spuste lopticu, jer ovakav bahati pristup seljaku neće dobro završiti”, zaključio je.

Podsjećamo, prosvjedi svinjogojaca dobivaju i širi društveno-politički kontekst pa tako premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković proziva oporbene čelnike da su organizatori bunta seljaka.

O tome se govorilo jutro U mreži prvog Hrvatskoga radija.

Glavni tajnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić je rekao:

Na pitanje stoji li Domovinski pokret iza prosvjeda seljaka Daniel Spajić je odgovorio kako je to 'priča HDZ-a'.









“Ovi su se ljudi organizirali isključivo zbog loših politika HDZ-a. Dovedeni su do zida, a mi smo im samo, u tome što rade – dali podršku. Nisu oni nenormalni da im netko iz neke političke stranke može doći i reći što da rade”, rekao je između ostalog.