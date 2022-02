RADI MILOŠEVIĆA SE SPREMAN ODREĆI ČAČIĆA: Plenkoviću se šef Reformista zamjerio zbog Milanovića

Autor: Iva Međugorac

Oštro, bez uvijanja i bez dlake na jeziku šef Reformista i bivši varaždinski župan Radimir Čačić javnosti je dao do znanja da Vlada premijera Andreja Plenkovića neće imati njegovu potporu, ukoliko se podigne optužnica protiv SDSS-ova Borisa Miloševića jer će to onda nakon uhićenja Darka Horvata značiti da se ne radi o izoliranom slučaju.

Kako je javno izrekao svoje stajalište o Miloševiću, tako se Čačić i na sastanku koalicijskih partnera usprotivio imenovanju HNS-ova šefa Stjepana Čuraja ministrom graditeljstva.

”Naravno da se usporotivio, Čuraj je kadar Ivana Vrdoljaka, a zna se da Čačić i Vrdoljak godinama nisu u dobrim odnosima, još otkako je Čačić izbačen iz HNS-a”, podsjeća naš dobro upućeni sugovornik te tvrdi kako Plenković i Čačić ionako već neko vrijeme teško pronalaze zajednički jezik.

“Šurovanje s Milanovićem”

”Čačić i Plenković udaljili su se nakon lokalnih izbora, kada je on ostao bez pozicije župana u Varaždinskoj županiji, nakon toga je Čačić javno i prije Zorana Milanovića obznanio da će predsjednikova kandidatkinja za šeficu Vrhovnog suda biti Zlata Đurđević, Plenkoviću se nije svidjelo to da njegov partner s Milanovićem vodi razgovore o temi oko kojih on i predsjednik ratuju, u jednom trenutku Čačić je kritizirao i Vilija Beroša, a to za premijera nije korektan pristup od strane koalicijskog partnera”, kaže naš sugovornik te dodaje da je premijer i na posljednjem sastanku s partnerima dao naslutiti da Reformiste više ne smatra ozbiljnim partnerima.

”Izgleda da je on spremniji odreći se Čačića, nego se razići s Miloradom Pupovcem i SDSS-om”, kaže naš sugovornik te dodaje da koalicija sama po sebi očigledno ima ozbiljne probleme. ”Vrlo je izgledno da će Milošević biti osumnjičenik, nije nemoguće da to postane i Aladrović, Vlada s takvim ministrima teško može funkcionirati i tu ili će doći do raskola, ili do rekonstrukcije”, zaključuje naš sugovornik.