RADI LI ON TO NAMJERNO? HDZ-ovci lude: Kolinda izvan sebe od panike! Plenković je opstruira?

Autor: Iva Međugorac

U političkim kuloarima, ali i izvan njih posljednjih je nekoliko dana sva priča svedena na rekonstrukciju Vlade, koju je prije nekoliko dana najavio premijer Andrej Plenković, ostavljajući za sobom mnogo neodgovorenih pitanja. Tko su ministri koje će ispratiti? Kada uopće namjerava rekonstruirati Vladu, i zašto je čekao do sada, neke su od dilema o kojima se sve intenzivnije vodi debata u javnom prostoru.

Prema posljednjim informacijama rekonstrukcija Vlade trebala bi se odviti do početka kolovoza, no riječ je o neslužbenim informacijama, koje cure iz Vlade, a iako je pompozno najavio rezove u Vladi, premijer Plenković javnost nije do kraja informirao o planovima koje namjerava prosvesti pa se samim time stječe dojam da ni on sam ne zna što čini te da se radi o potezu očajnika, kojega je ovaj povukao naprasno.

O rekonstrukciji u javnom prostoru progovaraju svi, osim čovjeka koji ju je najavio, odnosno Plenkovića pa se tako u javnom prostoru smjenjuju njegovi trbuhozborci od Reinera do Bačića koji polemiziraju o tome da će se rekonstrukcija odviti prije Oluje, što podrazumjeva i sazivanje izvanredne saborske sjednice, jer uskoro Sabor odlazi na ljetnu stanku.

No, daleko više od samog Plenkovića, rekonstrukciju Vlade priželjkuje predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u čijem timu vladaju nervoza i panika, a rekonstrukcija Vlade prema najavama iz HDZ-a trebala bi se odviti svega nekoliko dana prije njene službene objave kandidature za drugi mandat. Odlukom da kandidaturu prolongira za kraj ljeta, predsjednica je zapravo ostavila prostor i vrijeme Plenkoviću koji bi sada morao biti konkretan i brz te odraditi svoj dio posla, definirajući konačno što znači najavljena rekonstrukcija, ali brzina i spretnost ne idu u istu rečenicu s Plenkovićem, pa sada u predsjedničinu timu počinju propitkivati je li im uopće ovakav oblik suradnje kroz koju se predsjedničina kandidatura oslanja na dobru volju Andreja Plenkovića uopće trebala.

Ono što brine predsjednicu, jest što premijerova metoda rekonstrukcije ne odašilje pozitivne poruke, niti u toj rekonstrukciji ima odlučnosti, jer ministri sami odlaze, i to u onom času kada postane nemoguće braniti se pred aferama koje u javni prostor izlaze o njima. gdje je u svemu tome Plenković i kada planira okončati tu priču, pitanje je koje muči i najbliže predsjedničine suradnike koji smatraju da joj odugovlačenje ne ide u prilog.

Ono što međutim, muči HDZ-ovce jest hoće li ta rekonstrukcija koja nije pretjerano pozitivno odjeknula u javnosti uopće pomoći predsjednici, a dobar dio članstva vjeruje da ovom metodom, u kojoj ministri sami padaju kao pokošeni bez Plenkovićeva utjecaja, premijer nanosi štetu i Grabar-Kitarović i stranci. Plenković, dojam je u njegovoj stranci ne pokazuje volju, a osim toga, i vremena je sve manje. Euforije u stranci nema ni u kom slučaju, niti očekuju senzaciju po pitanju rekonstrukcije, niti su euforični po pitanju predsjedničkih izbora, štoviše, i njihovim je hodnicima zavladao strah, jer rejting stranke topi se poput sladoleda na ljetnom suncu, a nitko ništa konkretno ne poduzima, dapače, i sve ono što se poduzima šteti stranci, Vladi pa u konačnici i predsjednici, koja je po svemu sudeći neslužbeno već u kampanji, no od lipnja do srpnja prema Cro Demoskopu izgubila je gotovo pet posto potpore, za razliku od najljućeg konkurenta Škore koji je i više no stabilan, u tijeku su tvrde predsjedničini ljudi pregovori s onima koji će biti dio njenog tima za kampanju, ali atmosfera ni izbliza nije onako dobra, kao što je to bilo onda kada je ulazila u bitku sa Ivom Josipovićem.