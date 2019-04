RADI BORIĆ NIJE LAKO! Sinoć ju nazvao ‘ustaša’ i zaprijetio joj

Autor: Dnevno

Vijećnica Gradske skupštine Grada Zagreba i članica Nove ljevice Rada Borić tvrdi da je sinoć primila prijeteći poziv s nepoznatog broja.

Vijećnica je odmah o tome obavijestila policiju i Državno izborno povjerenstvo te je sve podrobno opisala u statusu na svojoj Facebook stranici kojega prenosimo u cijelosti.

“Kad ustaše prijete noću

No pasaran!

Jučer, 17.4.2019. u 23,05 sata primila sam s tajnog broja na moj privatni telefonski broj poziv nepoznate muške osobe.

Najprije me pitao jesam li antifašistkinja, a onda i zašto sam antifašistkinja. Odgovorila sam kratko: da, jer je to europska vrijednost, zar ne? Rekao je da je ustaša i da ću vidjeti što to znači… Nije prošlo niti tjedan dana od kada sam zajedno s kandidatima koalicije MOŽEMO! – NOVA LJEVICA – ORAH, drugim kandidatima i predstavnicima lijevih i liberalnih stranaka za izbore za EU-parlament, kao i manjinskim predstavnicima i brojnim građanima, bila u koloni sjećanja, u Jasenovcu 12.4.2019. Poznato je kako su antifašisti prošli u Jasenovcu – mučeni i ubijani od ustaške vojske Nezavisne države hrvatske. Ovakav poziv doživljavam kao prijetnju u osjetljivom, predizbornom trenutku.

Zamislimo koga Nijemca, Francuza, Grka, Talijana, Slovenca … – kandidata za EU parlament – da zaprimi poziv od osobe koja se predstavlja Hitlerovim, nacističkim vojnikom. Izvorište Republike Hrvatske ustavno je definirano ‘nasuprot proglašenju Nezavisne Državne Hr­vatske (1941.) te u odlukama Zemaljskoga antifa­šis­tič­kog vijeća na­rodnog oslobođenja Hrvatske (1943.)’. Iako je opće poznato poticanje i toleriranje društvene klime (za što je najodgovornija stranka dominantno vladajuća od 1990.) u kojoj je dozvoljivo i prihvatljivo pozivanje na ustaše i predstavljanje ustašama – obaveza je države da sankcionira svako ponašanje koje je izvan okvira Ustava i zakona. Stoga sam o svemu obavijestila MUP i Državno izborno povjerenstvo”, napisala je Borić.