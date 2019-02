Radeljić javno prozvao predsjednicu: ‘Neka sad sve svali na svoje savjetnike..’

Autor: Dnevno.hr

Na press konferenciji koja se održava u subotu 16.veljače predsjednica je novinarima rekla kako je pogriješila kad je rekla da je “Za dom spremni” stari hrvatski pozdrav.

“Počinila sam grešku kada sam rekla da je to povijesni hrvatski pozdrav jer mi je to više puta rekao netko od mojih savjetnika. Prihvaćam činjenicu da to nije povijesni hrvatski pozdrav. No poanta izjave je bila da je on neprihvatljiv i kompromitiran”, rekla je Grabar-Kitarović.

No, nakon te izjave, bivši ssavjetnika za unutarnju politiku Mate Radeljić komentirao je za RTL navedene izjave.

“Predsjednica sama vodi svoju politiku i predsjednica sve svoje odluke sama donosi. Nitko u njezino ime nije donio odluku. Meni je to žao čuti jer ispada da je predsjednica bila nekakva marioneta svojih savjetnika. Ne znam na koga je mislila i bilo bi lijepo da je kazala na koga misli”, rekao je Radeljić.

Radeljić je, zatim, javno postavio pitanje javnosti i predsjednici.

“Je li netko od njezinih savjetnika njoj rekao da nakon posjeta Aleksandra Vučića, da nalog da u nijednom njezinom javnom obraćanju i ni u jednom govoru, za Oluju, za bilo koje obraćanje nakon posjeta Aleksandra Vučića, da se ne smije spomenuti pojam ‘velikosrpske agresije’ niti genocida u Srebrenici”, upitao je.

“Osobno mi je nakon posjeta Aleksandra Vučića kazala da ne želi više da se ni u jednom obraćanju koristi termin velikosrpske agresije ili genocida u Srebrenici jer je to obećala Aleksandru Vučiću. Neka to sada demantira i svali na svoje savjetnike”, rekao je Radeljić.

“Pogledajte sve govore predsjednice od posjeta Vučića do danas i pogledajte je li i u jednom govoru spomenut pojam velikosrpske agresije. To je dokaz. Ni u jednom govoru sigurno nije spomenut jer je to bio njezin izričit nalog. A zašto je to Vučiću odradila, to pitajte predsjednicu”, dodao je Radeljić.

“Usporedite i njezin status na Facebooku kada je 2015. godine, kada je postala predsjednica i ono što je upisala u Potočarima sa statusom od prošle godine nakon što je obećala da više neće spominjati pojam genocida u Srebrenici. Usporedite što je upisala u Potočarima kada je spominjala genocid u Srebrenici i status od prošle godine kada je napisa “da se ne zaboravi…”. Što? E to ne znam što da se ne zaboravi”, zaključio je.