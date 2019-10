RADE MU O GLAVI! PRIJETNJA PLENKOVIĆU KOJU SVI ZANEMARUJU: Sve će se znati za manje od deset dana

Prepirke između HNS-a i HDZ-a oko plaća prosvjetnik djelatnika u drugi su plan gurnule probleme koji se naziru oko ministra zdravstva Milana Kujundžića. Naime, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić najavio je kako će se idući tjedan raspravljati o zahtjevu oporbe za Kujundžićevim opozivom, naglašavajući kako će on nakon te rasprave ostati ministar u Vladi. “HDZ od prvog dana govori jedno te isto, a to je da će ministar zdravstva Milan Kujundžić biti ministar i nakon saborske rasprave o pitanju povjerenja”, izjavio je Bačić novinarima u Saboru. Napomenuo je i kako se vladajući drže ustavnih rokova, točnije, rasprava o povjerenju ministru mora se provesti u roku od 30 dana nakon što je uvrštena u dnevni red 18. rujna.”To znači da je Sabor dužan do 18. listopada provesti tu raspravu i mi ćemo o tome raspravljati idući tjedan. U raspravi ćemo iznijeti sve argumente zašto mislimo da je Kujundžić dobar ministar zdravstva i zašto i dalje treba obnašati tu dužnost u Vladi”, poručio je Bačić. No, nastavi li se trakavica između HNS-a i HDZ-a, kojoj se priključio i nezadovoljni Milan Bandić, nije nemoguće da se Kujundžiću zaljulja fotelja. Iz HNS-ovih redova mogu se čuti poruke da će ići na rušenje HDZ-ova ministra ako se ne realiziraju njihovi zahtjevi za rastom plaća prosvjetara, jer kako kažu pojedini istaknuti članovi te stranke upravo inzistiraju na reformi obrazovanja. Ta je reforma po njima, jedina koja se u aktualnoj Vladi i provela, dok istodobno Kujundžić tapka na mjestu i ne čini ništa. I stoga će inzistirati i ustrajati u svojim zahtjevima, jer smatraju da se ne mogu plaće dizati medicinarima, a prosvjetare ostaviti u neizvjesnosti. U svakom slučaju glasanje o povjerenju Kujundžiću bit će zanimljivo jer oporba mora skupiti 76 glasova za opoziv. Ako vladajuću većinu napusti osmero zastupnika, koji čine zastupnički klub BM 365, njih 6 koji tvore zastupnički klub HNS-a, kao i manjinci predvođeni Radinom i Pupovcem koji su javno kritizirali Kujundžića, jasno je da je njegova sudbina zapečaćena. Ono što valja imati na umu, kada se govori o ministru zdravstva jest da njegovim angažmanom nije pretjerano zadovoljan niti premijer Plenković, koji ga je kanio eliminirati tijekom reforme Vlade. No Kujundžić mu je zaprijetio buntom u sabornici pa je ovaj od svoje borbe protiv moćnog ministra odustao. Usto, i šefica države Kolinda Grabar-Kitarović žestoko je kritizirala njegovo nedjelovanje u Ministarstvu zdravstva prozivajući ga zbog izostanka reformi u zdravstvu. Da Kujundžićev resor doista muku muči s konkretnim problemima potvrdile su nedavno i veledrogerije koje su odlučile blokirati račune bolnicama zbog milijunskih dugovanja, što je tek jedan u nizu problema u zdravstvu.