RADA BORIĆ SLAVI TOMAŠEVIĆEVU POBJEDU: Tko god uđe u drugi krug pored ovih rezultata nema šanse

Autor: Iva Međugorac

Saborska zastupnica Rada Borić iz Nove ljevice za N1 je komentirala izlazne ankete po kojima Tomislav Tomašević vodi s s 48,61 posto.

“Imam razloga za ples, imamo svi razloga biti izuzetno veseli. To je doista više nego što su pokazivale ankete. Bilo bi dobro da pobijedi Tomašević u prvom krugu, da ne čekamo dva tjedna i da možemo početi raditi”, rekla je na početku o izlaznoj anketi Nove TV te naglasila da je ne iznenađuju rezultati izlaznih anketa za Jelenu Pavičić Vukičević.

“Rekla bih da me ne iznenađuje jer oni koji ne žele promjene, moraju glasati za nju ne bi li se održao status quo. No to je još uvijek mali postotak ljudi koji ne žele promjen. Tko god ulazi u drugi krug uz ovakve rezultate ne može napraviti ništa”, zaključila je Borić.