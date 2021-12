‘QUO VADIS, PATRIA?’ Vanđelić: ‘Danas MOL ima sve razloge da slavi’

Autor: Dnevno

O SMJENI

Damir Vanđelić bivši šef Fonda za obnovu Zagreba na Facebooku je komentirao današnju smjenu i izbor novih članova Nadzornog odbora Ine, a njegov status prenosimo u cijelosti.

“Danas u 12 h je bila izvanredna Skupština INA d.d.

Zanimljivo je povodom toga primijetiti da četiri osobe koje su bile u Upravi INA-e ili Nadzornom odboru INA-e, a koje su bile svjedoci na suđenju protiv Sanadera vezano uz INA-u, na arbitražama Republike Hrvatske protiv MOL-a u Haagu i u Washingtonu, više nisu tamo.

Isti ti su bili špic igrači koji su gurali interes trgovačkog društva INA kao važan hrvatski interes i borili se da investicija u Rijeku od 3.9 milijardi krene (davna obveza), da u Sisku ostane zaposlenost kroz proizvodnju bitumena, koksa, maziva i bioetanola, da INA ulaže u istraživanja, da kupuje maloprodajne lance, da raste, razvija se…

Od svjedoka na suđenjima, prvi je otišao Davor Štern, od kojeg sam puno naučio i dobro smo surađivali. Podržao je u samom početku da hrvatski članovi Uprave (Krešić, Dalić, Mayer) nazoče sastancima direktora, što im se priječilo!

Drugi i treći su Davor Mayer i Ivan Krešić, nisu članovi Uprave od ožujka 2020. godine.

Četvrti sam ja – od danas izvan INA-e.



Ne zaboravimo i mnoge, sada bivše direktore na nižim razinama, koji su također bili svjesni koliko je važno štititi interese RH u tako važnom pitanju kao što je domaća naftna kompanija. Mnogi su zbog toga ostali bez posla, nezaštićeni od Republike Hrvatske.









Danas MOL ima sve razloge da slavi.

No, ja ostajem ponosan na ono što smo Davor Štern, Gordana Sekulić, Davor Mayer, Ivan Krešić, ja i mnogi drugi uspjeli napraviti za interes naše države i građana usprkos svemu što smo proživljavali. Hvala Tihomiru Oreškoviću što je 2016. imao povjerenja u mene i postavio me u NO INA-e.

Ne zaboravimo, osim važnosti u pogledu energetske sigurnosti, INA je bila i 9% hrvatskog BDP-a. Njezin rast ili pad od 10-ak posto utječe 1% na BDP.

Quo vadis, patria?”.