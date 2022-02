‘PUTIN JE NAPRAVIO ONO ŠTO I HITLER 1940.’ Bivši ministar vanjskih poslova poručio: U ovom slučaju moglo bi doći do svjetskog rata

Autor: Dnevno.hr

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je rusku invaziju na Ukrajinu.

“Ako to ostane na ovoj razini da se nitko ne miješa vojno, ako ne bude stranog pješaštva, ako ne dođu zapadni partneri pomoći, onda će to biti lokalnog karaktera. Ako se netko uključi, posebno od zemalja članica NATO saveza, onda bi to mogao biti svjetski rat. Ako bi se uključila Turska, onda može biti svašta”, rekao je Kovač za N1.

Naglasio je da je zastrašujuće da je Putin uspio prevariti ne samo Ukrajince nego i Zapad.

“Tjednima se špekuliralo o mogućnosti napada i na kraju je napravio ono što je Hitler napravio 1940. godine kad je ušao kroz Belgiju u Francusku”, naglasio je Kovač.