Pusić o tužbi protiv Hrvatske: ‘Gruba pogreška nekolicine slovenskih dužnosnika dovela je do ove situacije. Sad je dosta’

Bivša ministrica vanjskih poslova i zastupnica GLAS-a, Vesna Pusić, gostovala je u Newsroomu televizije N1 gdje je prokomentirala dva velika događaja u Europi, Brexit te odluku Suda Europske unije koji se proglasio nenadležnim za slovensku tužbu protiv Hrvatske zbog navodne povrede europskog prava uzrokovane neprovedbom arbitražne odluke o granici.

“Bloomberg je procijenio da će Velika Britanija izgubiti onoliko koliko su uplatili u 45 godina članstva u EU. Neke procjene su da će se britansko gospodarstvo smanjiti za osam posto, to je grozno, to je tragedija. Jedan od razloga je da svi ti alternativni trgovinski sporazumi, uključujući taj koji Velika Britanija planira sklopiti s EU, neće moći biti dovršeni tako brzo”, istaknula je Vesna Pusić u Newsroomu.

Britanski premijer Boris Johnson dogovorio je prijelazno razdoblje do kraja ove godine tijekom kojeg će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti primjenjivati zakone i propise EU-a. Tijekom prijelaznog razdoblja dvije će strane pokušati ispregovarati sporazum o budućim odnosima. Pusić je istaknula kako smatra da je provedba referenduma bila politički hir i da je Britanija samu sebe iznenadila rezultatom.

“Jedna od mogućih stvari je da se u tih godinu dana dogovore osnovne smjernice, a kasnije se onda detaljizira kako će funkcionirati. Ta procjena britanskom premijeru omogućava da sačuva obraz i da dogovori nešto racionalno, što je u interesu Velike Britanije i Europske unije. Mislim da je ovo loš dan i za EU i za Britaniju, a također mislim da je Britanija samu sebe iznenadila s cijelom tom aferom Brexita koji se na kraju provodi više na iscrpljivanje nego na išta drugo. Nakon referenduma, koji je bio politički hir, David Cameron je obećao jer je mislio da će zato dobiti više glasova. Taj rezultat do kojeg se došlo čudnom procedurom, nakon referenduma se počeo tretirati kao plebiscit. Sadašnji premijer do zadnjeg časa nije znao i nije se odlučio hoće li biti za ili protiv Brexita i kalkulirao je na temelju procjene što bi ga moglo dovesti do premijerske pozicije. Međutim, referendum nije bio plebiscit, nego podjela Britanije gotovo po pola”, rekla je Pusić.

Premda nove ankete pokazuju da bi 53% Britanaca danas glasalo za ostanak u EU, Pusić smatra da je ovaj događaj utjecao na sve građane europskih država:

“Što se Europe tiče, rekla bih da je Brexit možda doveo do veće homogenizacije unutar ostalih članica u Europi jer su ljudi vidjeli da takvo frivolno poigravanje s idejom hoćemo-nećemo nije šala.”

Pusić smatra da Europi treba nova vizija, ljudi koji misle dalje, vide dalje. I sama se, kaže, bavila tom temom, pisala i razgovarala s kolegama jer novu viziju Europe smatra važnom temom.

“Prvo, mislim da su političari nagurali tu temu novaca kao glavnu temu EU. Da bi cijeli taj princip solidarnosti mogao funkcionirati, trebaju bolje funkcionirati mehanizmi kontrole. Kompromitirao se taj proces solidarnosti. Treba bolje promisliti o sustavu. Mora se osmisliti model koji funkcionira tako da pomaže razvoju, a ne da bude mogućnost iskorištavanja”, istaknula je i dodala:

“Sustav je baziran na malo starinskoj logici. Treba osuvremeniti način funkcioniranja institucija. Najveća razočarenja kod građana oko EU su u području funkcioniranja pravne države, vladavine prava… Ideja Europe je da temeljne vrijednosti širi na sve svoje članice. Ako pravna država funkcionira, onda će, mislim, sve ostalo bolje funkcionirati.”

Pohvalila je najavu novog povjerenika za pravosuđe, koji je rekao da će se uvesti tzv. mjerenje funkcioniranja pravosuđa u svim članicama.

“Mislim da je to dobra stvar jer diskriminirati između članica i reći da nećemo mjeriti pravosuđe u Francuskoj i Njemačkoj, ali budemo u Hrvatskoj i Poljskoj, to odmah ruši Uniju. Ali ako se za sve postave isti kriteriji, i to se javno objavi, to je apsolutno korisno i dobra ideja. Načelno sam protiv toga da postoje članice prvog reda i drugog reda jer mislim da države moraju imati jednako izravnano igralište, ali zato što pravosuđe najlakše kiksa, popusti, bilo bi korisno u svim članicama uvesti neko redovno izvještavanje o funkcioniranju pavosuđa”, istaknula je Vesna Pusić.

“Da, za Sloveniju odluka Suda ništa ne mijenja”

Govoreći o odluci Suda Europske unije koji se proglasio nenadležnim za slovensku tužbu protiv Hrvatske zbog navodne povrede europskog prava uzrokovane neprovedbom arbitražne odluke o granici, Pusić se složila s Pahorom koji je rekao da se za Sloveniju time ništa ne mijenja.

“Odluka ne mijenja ništa za Sloveniju, a oni su mislili da će se promijeniti. Mislim da je sad dosta. Cijelu proceduru smo prošli. Čak razumijem slovenske reakcije – zbog grube pogreške nekolicine njihovih dužnosnika, nastala je ova situacija. Zbog toga je po mom mišljenju odluka arbitražnog suda bila takva kakva je, a ne puno negativnija za što su bile velike šanse. Mislim da danas možemo uzeti tu presudu, njoj prikopčati isporegovarane uvjete ribarenja u Piranskom zaljevu i Savudrijskoj vali, i na temelju toga Hrvatska može primijeniti bilateralni dogovor, a Slovenija neka to zove provođenjem arbitraže. Nije idealno, ali je prihvatljivo“, objasnila je Pusić dodajući da zbog izbora u obje zemlje ove godine treba spuštati loptu i pričekati da prođu izbori da se onda donese racionalno rješenje.